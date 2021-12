Ndryshoni këto pesë gjëra, nëse dëshironi të jeni më të lumtur vitin tjetër

Viti i Ri është afër, dhe bashkë me të vijnë vendimet që do të ndryshonin jetën tuaj për mirë.





Sidoqoftë, çdo vit marrim vendime të ngjashme, duam të humbim peshë, të fitojmë më shumë para, të kursejmë për një makinë ose shtëpi të re dhe disi humbasim të kuptuarit se të gjitha ndryshimet vijnë nga ne.

Nëse nuk mund të zgjidhni diçka vite më parë, ka shumë mundësi që problemi të jetë te ju, dhe jo te njerëzit e tjerë apo disa rrethana të jashtme.

Këto pesë ndryshime duhet t’ju ndihmojnë të rregulloni jetën tuaj:

Ndaloni së kërkuari justifikime

Keni dëgjuar që thonë se kush dëshiron të gjejë një mënyrë, kush nuk do të gjejë një justifikim. Edhe pse kjo fjali na bezdis, sepse nuk kemi kohë dhe burime kur çdo gjë shtohet dhe zbritet, nuk është e gjitha aq bardhezi. Vetëm se nëse doni të rregulloni shtëpinë, ka gjithmonë një mënyrë, varet nga ju.

Pavarësisht sa përpiqeni, merrni një ose dy orë në ditë për ta bërë atë. Ngjyrosni mur për mur në pak derisa të keni mbaruar. Do të ndiheni më mirë kur gjithçka rreth jush është në rregull të përsosur, edhe nëse kjo do të thotë se duhet të sakrifikoni pak nga koha juaj për pushim.

Hidhni gjithçka që nuk ju nevojitet

Qofshin rroba apo gjëra tjera që mbani nëpër shtëpi dhe ju shërbejnë vetëm për të fshirë pluhurin nga to. Thjesht është më mirë të mos e keni, sesa të mërziteni që ju zë vend në shtëpinë tuaj. Do të ndiheni më të lirë dhe do të keni më shumë hapësirë ​​për veten tuaj.

Shmangni mbajtjen e zemërimit

Pasi të pastroni hapësirën tuaj të jetesës, është koha t’i drejtoheni vetes. A ju zemëron dikush? A ju provokon emocione negative? Mos e shtyni. Jini të sinqertë me veten dhe të tjerët dhe gjithçka do të jetë ashtu siç duhet. Thjesht, është më mirë t’u tregoni menjëherë miqve dhe partnerit nëse diçka ju shqetëson, sesa të pretendoni se gjithçka është në rregull dhe më pas të plasni menjëherë. Është një rrëmujë shumë më e madhe nëse lindin një milion probleme menjëherë, sesa nëse i zgjidhni ato një nga një.

Largohuni nga faji

Të gjithë bëjnë gabime ndonjëherë. Është një fakt i padiskutueshëm dhe është gjithashtu një fakt i padiskutueshëm që ndonjëherë ndihemi keq për këtë. Megjithatë, nëse jetojmë në të kaluarën, ndjenja e fajit për diçka që ka ndodhur shumë kohë më parë do të na trishtojë dhe do të na shkatërrojë pak nga pak. Nëse të gjithë e kanë falur gabimin tuaj, falni veten. Mos jini armiku juaj më i madh, por mbështetja juaj më e madhe, vetëm atëherë do të jeni vërtet të lumtur, shkruan KP.

Mos e krahasoni veten me të tjerët

Mos e krahasoni veten me të tjerët. Është krejtësisht joefikas. Përqendrohuni te vetja dhe lumturia juaj. Gjeni atë që ju përmbush dhe çfarë ju bën të veçantë, vetëm kështu do të jeni të kënaqur me jetën tuaj.