Një takim te Servantesi me profesor Alfred Uçin (pjesa e dytë)

Më e madhia e të këqiave është vdekja. Ne jemi bijtë e ekuacionit:”Jatagani nuk e kalon kurrë kalemin, as kalemi nuk e kalon në mënyrë përfundimtare jataganin”. Si të sillemi në skemën “lufta e predikimit dhe predikimi i luftës”. Tallja apo ironizimi me pushtetin dhe pushtetarët nuk është një luftë e lehtë, pa beteja dhe pa viktima, pa heronj dhe pa pseudo të tillë. Përball pushtetit dhe abuzivizmit të tij njeriu është si në betejat luftarake. Pushteti në njërën anë dhe yzmeqarët në anën tjetër e sjellin rendin shoqëror si një pasuri nga e cila mund të shkulen copa dhe mund të shfrytëzohen ato përmes zotërimit. Për të shkuar te pushteti duhet të paguash dhe kur mbrin atje ai të kthen restin. Në këtë udhëtim janë të gjithë, ndaj në gjithëkohësi njeriu kishte pasur dhe do të ketë këtë etje, këtë motivim egoist, këtë shpirt aventure dhe dalldie që luhatet nga gëzimi i realizimit deri te dëshpërimi i paarritjes. Sëra e lartë e ushqen këtë egopushtet por edhe ajo e ulëta, të gjithë pra janë në këtë vlagë. Ndaj nuk duhet të habitemi që raca e Sançove gjithnjë ashtu si ai krimbi ngjitet e ngjitet, gërryhen dhe ha pak e nga pak dërrasën deri sa të bëjë brimën e plotë, një lloj tuneli me dritë në fund. Edhe Sanço do/uan ta provojë “drejtimin” e pushtetit, qeverisjen. Ai e di që në realitet është e pamundur ndaj arratiset në fantazi, imagjinon dhe ndjenjat që krijohen ja dehin mendjen, përjetohet kënaqësia e të qënit pa qënë atje. Të urdhërosh një herë, një herë të vetme qoftë edhe mbi një kope delesh. Sa energji krijohet dhe humbet në këtë përdëllim të brendshëm? Sa ka fituar dhe ka humbur njerëzimi vetëm nga kjo megaëndërr? Sa e shfaqin këtë egoizëm antropologjik dhe si lexohet ai? Po sa e fshehin atë dhe humbasin në humbëtirën e tij? Dashuro egoizmin apo dashuro urtësinë? Si duhet të sillet njeriu? A duhet që ai të vështrojë nga pushteti apo duhet të vështrojë veten, duke kuptuar hap pas hapi se vetvetja është qënia më e vështirë. KishotSançoizmi është një provë transparente e vetreferimit pa censurë dhe me një farë ndjenjë përgjegjësie. Të vërteta e thjeshta të një banaliteti jetësor( shpesh harrojnë se në fshat ruajnë derrat) e shpie Sançon në guximin naiv dhe të zgjuar kur shprehet:” Jo të gjithë burrat e shtetit vijnë nga ‘rasati mbretëror’.Kjo shprehje është një gjetje brilante, sepse rasati lind mijëra qënie të gjalla, ndërsa mbret bëhet vetëm një. Me ironi dhe si në një tis pakulture në fakt Sanço e lëshon këtë thënie, “nga rasati vijmë të gjithë pa ç’ka se një apo disa bëhen mbretër.” Edhe te Victor Hugoi në dramën e tij “Mbreti zbavitet” e gjejmë këtë shpoti, që ata janë bijë putanash, çka edhe pse thuhej nga shtresat e ulëta e të përbuzura, në fakt ishte një akuz e hapur ndaj mbretërisë në kohën historike që i takonte republikës. Sigurisht referencat mereshin nga mesjeta, por aludimin ishte i hapur për kohën dhe gjendjen në të cilën ishte Franca dhe jetonte shkrimtari. Vepra tronditi dhe u sulmua si një dramë banale. Servantesi e nisi më herët këtë demantelizim të mbretërimit si regjim politik imoral. A ka një kod moral në jetën shoqërore dhe politike, apo për të shkuar në pushtet ky kod ka pak rëndësi? Kodi moral është një betejë që fillon me dorën e lapsit. E tmershme është sepse edhe kur njerëzit shkojnë në luftë, luftëtarët bëjnë luftën dhe aventurierët marrin pa meritë pushtetin. Gjaku trashëgohet, ndërsa vlerat, mirësia fitohen por edhe flijohen. Përpos betejave të pafituara imagjinare të personazheve të tij, Servantesi e vë Don Kishotin në situata për të fituar betejat e arsyes. Gjithçka kupton dhe gjithçka që thotë ky personazh të ben jo thjesht të qeshësh por të mendosh thellë. “Përpiqu të zbatosh gjithnjë të vërtetën”-thotë Don Kishoti. E thotë këtë një hero real, një hero imagjinar, një trim i shpatës apo një kurajoz i arsyes? Në dramacitetin e personazhit janë të gjitha, por në letërësi mbetet kumti. Ngjarjet, bëmat, historitë dhe dështimet, veprimi njerëzor, vizatojnë gjithçka që sjell njeriun dhe jetën e tij. Nëse ndodh që në shumë vepra të letërësisë imagjinata është brenda lexuesit, pra është një atelie ku ai bashkë me personazhet njihet, takohet, bashkëjeton; tek romani Don Kishoti ne jemi “bashkëvujatës” në imagjinatën e vet personazheve, dhe kjo nuk është krejt e thjeshtë. Është si të thuash frymëzim brenda frymëzimit, imagjinat brenda imagjinatës, është histori ndërkallur në histori. Këto janë si të thuash betejat e brendëshme që i duheshin autorit të mëtonte vlerat. A ka më bukur se sa përmes imagjinatës të shkosh në ishullin Xhabaria ku qeverisë Sanço si gurvernator! Mendja e tij është në dilemën, të xhvasë apo të mos xhvasë, njësoj i humbur do të jem? Ndaj si të veproj? A mos është më e gëzueshme ajo që thuhet se “I bekuar është ai që qielli i hedh një copë bukë”? Keq i pasur dhe me pushtet, keq i varfër dhe pa pushtet, madje edhe më keq akoma të imagjinosh se mund të jesh një ditë dhe qoftë për pak kohë në pushtet. Është pikërisht Sanço që na vë të mendojmë në këtë dilemë njerëzore. Brenda saj janë të gjithë njerëzit, kush më shumë e kush më pak, pavarësisht nga nuancat. Tek persoanzhi i Sanços, Servantesi në një episod krijon një gjendje tejet intersante. Ai ka gjetur diçka, pra 100 skude, dhe ka humbur gjithçka që e bën Sanço, gomarin. Tregu i fatit dhe shkëmbimi imagjinar, parat apo besnikun, identiteti i ri apo identiteti i vjetër organik, ai që dua të jem apo ai që jam në realitet?! Mos ju gëzo asaj që s’je ti, që të largon nga vetja, të denatyron, të fal çaste jo reale gëzimi . Shiko “gomarin” tënd që të bën të jesh ti. Ja i provove të dyja dhe të marrësh atë që se kishe pasur, dhe të humbësh gjithçka që ke pasur. Pse 100 skude nuk vlejnë sa gomari Sanços? Kjo është më shumë se pyetje. Është dilema e të gjithëve që janë të ngasur nga pasja dhe jo nga qënia. Diskutimi personazh-autor, është një gjetje moderne e shkrimtarit duke ndërtuar një roman të një stili krejt tjetër. Kështu krijohet imagjinata e frymëzimit letrar. Tejkalohet kronika letrare e bëmave tipike në letërësi deri në atë kohë, dhe ndërtohet arkitektura shpirtërore e personazheve, tejkalohet miti i heronjëve dhe ndërtohet mitika e të zakonshmes në pamje por që ushqen një mençuri popullore e cila e sjell më në strukturë dhe në tipare të natyrshme gjendjen njerëzore dhe atë shoqërore.





Censura, autocensura, inkuizicioni dhe format e tij edhe në kohët e mëtejshme, ky ka qenë shqetësimi i krijimit. A do na lënë ta parasjellim të ardhmen qoftë edhe si imagjinatë letrare? Me veprën e tij Servantesi përpiqet të tejkalojë feudalizmin, mendësinë kalorsiake dhe të hyj në moralin borgjez por kjo ndërmarje është shumë e vështirë sepse antropologjia ka mbetur fshatare. E kaluara është prezente, ajo çfarë duket nuk është e vërtetë. Cilët jemi, cilët duam të jemi? Përse nuk mund të jemi? Mendja është marroke, ajo arratiset në të shkuarën por mund të bëhet tym e kalorim edhe në të ardhmen. Tek e fundit mendja e njeriut është brenda tij dhe në imagjinatën e vet e ndërton historinë. Që të thuhen ca të vërteta të hidhura është mirë që të përdoret komedia, ndryshe e pëson si Ovidi i syrgjynosur në ishujt e Pontit. Dua të ndaj edhe diçka tjetër me ju profesor Alfredi. Si edhe ju nënvizoni emëri tjetër i Don Kishotit ishte Alonso Kishano. Mendoj profesor, se çdo njeri ka një emër dhe një mbiemër por nga natyra e tij egoiste njeriu dëshiron të ketë dhe një titull. Ja përse alkimizmi përmes fantazisë është një ballcam për të “rregulluar” botën e madhe, (në fakt botën e vogël të njeriut), ose për t’u shprehur se si mund të bëhet ajo më e mirë. Edhe nëse nuk e realizon dot së paku e shpreh se e njeh këtë detyrim. Duhet tejkaluar e shkuara historike mbetur e strehuar brenda nesh. Nëse betejat kundër kështjellave të mesjetës mund të kenë mbaruar ato kundër kështjellave të mendjes ende jo. Ju shpreheni profesor Uçi në punimin tuaj se “Servantesi si filozofi ka përthithur “urtësinë popullore”, “mençurinë e popullit spanjoll”. Në një mendje me ju dëshiroj ta shpie më larg këtë argument. Pra kemi një filozofi proverbash dhe fjalësh të urta që i shkojnë ritualit të dy personazheve fshatareskë, por në gjykimin tim kjo është forma filozofike e të shprehurit. Në përmbajtje, filozofia KishotSançoiste gjykoj se ndihmon të nxirren në dritë edhe disa parime të tjera në deontologjinë e veprës. Filozofia e shprehjes mund te jetë rrëfenja popullore, por mendimi si kumt ndërtohet mbi parime të tjera që lidhen me filozofinë e mendimit. Më lejoni i ndjeri profesor Uçi të jap gjykimin tim për filozofinë në këtë vepër si strukturë mendimi.

Mbi filozofinë donkishoteske, një qasje alternative…!

1-Çfarë bartë njeriu në arsenalin e ritualit të tij si trashëgimi pavarësisht nga koha kur jeton dhe sistemi shoqëror? Koha egzistenciale nuk është e uniformizuar me kohën kronos. Ka shumë njerëz që të shkuarën e kanë të sotme, si edhe ka që të sotmen e kanë të ardhme, pra ka që mbeten peng i së kalurës, si edhe ka nga ata që e parasjellin të ardhmen. Në letërësi fiksioni artistik luhatet në mënyrë të tillë organike pa as më të voglën pengesë. Është gjenia e shkrimtarit që fal stilistikës e realizon një arratisje të tillë si në të shkuarën dhe në të ardhmen. Analiza e kohës dhe personazhet në kohë lypin kulturën filozofike të analizës dhe sintezës, sepse jo gjithçka mund të jetë thjesht imagjinatë. Kurrdohere ka referencë dhe kryereferenca është njeriu, universi i tij, dekori është kultura, civilizimet dhe prirjet humane që si liri kapen më shpejt nga receptorët e artistit në përgjithësi. Nëse kemi një Servantes të madh, Shekspir, Tolsto, Hugo, Goethe. Balzak, Bajron, Çehov, Dostojevsk, Kafka, Heminguej, Hipsen, Wild, Becket, etj; kjo konsiderat lidhet se ata me artin e tyre na ndihmuan të kuptonim ku po shkonte njerëzimi. Ky thelb ëshë antropo-filozofik. Referimi te mendimi i tyre është universal, ndryshe letërsia që nga Homeri ose do kishte humbur ose do ishte braktisur, gjë që nuk ka ndodhur. Letërsia në raport me kohë të bën të njohësh kohën e shkuar si civilizime, të kuptosh kohën konkrete si ngjarje dhe prirje dhe të përgatit për çfarë është nisur të vij si ngjarje, zhvillim dhe fate njerëzore.

2-Në çraport janë egoizmat e njeriut me mirësinë? Njeriu, njëshi, ego-unë, unësimi si egoizëm është tipar universal, sa kohë që në jetë njeriu realizon veten, ndryshon, përpiqet, investohet, gabon, ribëhet, njeh vetveten, e njohin të tjerët pra krijon rraporte, marrëdhënie, investon dhe investohet për të; me një fjalë ai krijon “botëkuptimin” spontan. Çdo lloj vështrimi mbi botën i përgjithshëm apo i pjesëshëm qoftë, i adresuar në të shkuarën në të sotmen apo në të ardhmen përsihat parime spontane epistemologjike të realizimit apo mosrealizimit të njeriut dhe njerëzimit. Eksplorimi egoist nuk duhet parë gjithëherët si një qasje e gabuar, imorale dhe produkt vesesh. Përtej kësaj shfaqje, uni në të gjitha epokat dhe kur gabon jep dhe merr mësime sepse pas atyre ngjarjeve apo dështimeve; njeriu dhe antropologjia bëhen më të mirë, më të mësuar, më pak të rrezikuar nga dështimi i djeshëm, më shikueslarg nga e ardhmja.

3-Sa i sinqertë është njeriu me veten dhe bota me njeriun? Kjo pyetje përthyhet në atë që njihet marrdhënia me të vërtetën, më e vjetra dhe më e pavjetëruara. Ky raport në letërësi jepet përmes personazheve, botës së tyre të brendëshme, jetës dhe ngjarjeve, historisë dhe përbetimeve, karaktereve, mendësisë, pra krijohet klima e epokës dhe parashijohen ndryshimet. Ka të vërteta që tejkalohen, si edhe ka të vërteta të përjetshme. Ka të vërteta të njohura dhe të kodifikuara, si edhe ka të vërteta që zbulohen dhe rimodulohen nga arti dhe letërsia. Kultura e së vërtetës, apo vërtetësia në letërësi është shpesh një zbuluese e dhimbjes, e tragjedisë apo fatit njerëzor në tërësi. Por ka edhe të vërteta iluzive, që në letërësi fal fantazisë dhe imagjinatës së shkrimtarit tejkalojnë çfarëdolloj kufiri. E vërteta lëviz mes realiteti që krijomë dhe atij që ekziston. Në këtë kuptim gjithfarë realiteti që krijon personazhi është ai që jetohet por edhe ai që ndërtohet si art, si një ngjarje krejt e veçantë e vetpersonazhit. Letërsia e ka fjalën mjet, magji, komunikim, imagjinat, bindje, materie të së vërtetës dhe instrument të shprehjes së dijeve. Pra në letërësinë që ka tronditur botën, njeriu në të gjitha kohërat lexon dhe mëson për ngjarje, epoka, sisteme, kultura, mendësi, revolucione, luftëra, pushtime, vuajtje, shfarosje, marrëzira, epidemi, fatkeqësi, dashuri, egoizma, njeh kalvarin njerëzor. Mëson për jetë njerëzish, përfaqësues klasash dhe shtresash shoqërore, por edhe për njerëz të zakonshëm. Në të gjitha rastet dijet që përftohen janë ushqyese të së vërtetës. Nëse nuk funksionon kjo përcjellje, ky detyrim misionar, atëhere letërësia nuk prek shpirt, nuk e trondit lexuesin, nuk e bënë atë të mendojë, të dashurojë apo të vuaj si edhe personazhet. “Pyetja është, nëse ka ndonjë gjë që mund të quhet e vërtetë ose dije (me sa duket dija është e të vërtetave, ose propozimeve të vërteta) që mund të gjendet në veprat e artit? Letërsia është padyshim kandidati më i dukshëm, sepse letërsia përbëhet nga fjalë, dhe fjalët kombinohen në fjali, dhe fjalitë (të paktën fjalitë deklarative) përdoren për të përcjellë propozime – domethënë për të bërë pohime që janë ose të vërteta ose të rreme. Dhe veprat e letërsisë me siguri përmbajnë shumë pohime të vërteta: një roman për Revolucionin Francez përcjell fakte për serinë e ngjarjeve; në një varg të studiuesit dhe poetit anglez A.E. Housman thuhet: ” Dhe të gjithë lotët bashkë / nuk e ndihmojnë fajin primitiv”. Meqenëse literatura përmban deklarata, do të ishte vërtet e habitshme nëse të paktën disa prej tyre nuk do të ishin të vërteta. Por rëndësia e këtij fakti me letërsinë si art është jashtëzakonisht e dyshimtë. Shekspiri, në “Përrallën e Dimrit”, vendos një pjesë të veprimit në bregun detar të Bohemisë, por fakti që Bohemia nuk ka bregdet nuk e dëmton Përrallën e Dimrit si letërsi, megjithëse do ta dëmtonte si gjeografi. Fakti që Miltoni përdori astronominë e vjetëruar të Ptolemeut nuk e bën “Paradise Lost” më pak të vlefshëm dhe as mosekzistenca e tokave të përshkruara në Udhëtimet e Gulliverit (1726) në asnjë mënyrë e pakëson punën e Swift-it. Nuk ka dyshim, pra, se veprat letrare mund të përmbajnë pohime të vërteta dhe të rreme. Por është joshëse të pyesësh: Çfarë rëndësie ka e vërteta apo falsiteti i tyre? Letërsia nuk është astronomi apo gjeografi apo histori apo ndonjë degë e dijes, e veçantë apo e përgjithshme. Shumë do të mendojnë se pohimet e mësipërme janë me të vërtetë të parëndësishme, siç janë ato që cënojnë fushën e shkencës, por, do të shtonin ata, ka pohime të tjera që kanë një rëndësi të madhe: për shembull, deklaratat në të cilat një botëkuptim paraqitet në një poezi, dramë ose roman.” E vërteta që përcjell romani Don Kishoti është se sistemet e vjetëra edhe kur rrëzohen vijojnë dhe udhëtojnë në mendjen dhe në idealet njerëzore të njerëzve që ende nuk e kanë kuptuar dhe nuk e pranojnë këtë përmbysje. Është fakt historik se restaurimi i feudalizmit në Europë mori dekada sepse vet klasat e larta nuk donin ti linin privilegjet e feudalizmit, mendësinë, kuptimin mbi ngjarjet, mbi historinë, mbi betejat dhe luftërat. Është fakt që ai që nuk pranon të ardhmen mbrohet duke lavdëruar të shkuarën, ndërsa ai që do të kapi të sotmen mburet se ka shëmbur të kaluarën. Kjo lloj sjellje është atributive në klasat dhe shtresat e larta politike ekonomike dhe ushtarake. Prova si në një shfaqje komike grotesku bëhet në roman nga dy njerëz të zakonshëm, dhe jo realisht por imagjinativisht. Ne qeshim me ata por me sa unë gjykoj ata përqeshin klasat e larta. Lexuesi në të gjitha kohërat nuk do të mbetej peng i dy fshatarëve nëse simbolika e tyre nuk do të shpinte në njohjen dhe vlerësimin e kohës dhe epokës dhe njëherësh në kuptimin mbi botëkuptimin fshataresk në dekorin historik të përmbysjes së feudalizmit dhe hyrjes në shoqërinë borgjeze. Kjo përmbysje nuk ishte as e lehtë as e shpejtë, as edhe pa ngritje dhe ulje, pa ecje dhe ngecje, pa përparime dhe kthime pas. Duket sikur personazhet janë në dilemën cila është historia jonë, çfarë duhet të bëjmë, cilat beteja ne mund të fitojmë, cilat janë armët, po kundërshtarët cilët janë, të gjitha këto pyetje vetëm për të kuptuar: Po ne vet cilët jemi, pse jemi të tillë dhe kur jemi të vërtetë me veten? Kur jemi ata që jemi, apo kur impostohemi në beteja të lavdisë historike qoftë duke luajtur në imagjinatën tonë?

4-Ndryshimet e mëdha a fitojnë mbi hipokrizinë? Personazhet dhe filozofia e tyre, botëkuptimi dhe sjelljet e tyre nuk janë të gënjeshtra ndaj nuk janë as edhe hipokrite. Besueshmëria e tyre është e njëjta edhe si fiksion artistik dhe si jetë reale, pa çka se si në këtë roman dhe në të gjithë romanet personazhet jo historik, janë të sajuar artistikisht, tipologjia e tyre është referencë dhe jo paegzistencë antropologjike.”…Vepra kryesore e një hipokriti nuk është se ai shkel parimet e tij, por përkundrazi është keqpërdorimi i tyre. Ka një mospërputhje mos shpalljeve morale dhe mënyrës së rreme se si ai vetë, sillet moralisht. Kjo ide ka kuptim nëse mendoni për dënimin moral jo si një mjet për të qortuar të tjerët, por si një mënyrë për të rritur reputacionin tuaj. Qesharakët Don Kishoti dhe Sanço Panço, janë shumë të pranueshëm dhe të dashur sepse nuk janë hipokritë. Naiviteti i tyre është dhe një lloj dlirësie, një jetë pa kulisa një vetshpallje pa maska. Hipokrizia nuk të bën qesharak, të bën të neveritshëm. E qeshura është një mundësi për të nxjerrë në pah hipokrizinë atje ku ajo gjallon. Ky lloj dublimi që qesharakja i bën hipokrites duke luajtur rolin e saj dhe duke bërë një shfaqje që imiton atë, ka qenë historikisht një ndihmë e madhe për komunikimin në art. Hipokrizija mban një vel serioziteti dhe pozimi, ka një gjuhë deklarative dhe përpiqet të shesi emocion dhe solemnitet përbetues. Qesharakja me vetëdije e ul nivelin e profilit jo për tu vetdiskredituar por për të na treguar që pas maskës së hipokrizisë përbetuese dhe deklarative ju duhet të kuptoni se qëndron ai që është duke u gënjyer sepse qëllimet e vërteta të tij nuk janë ato që ai thotë si propagandë për ju, por ajo çfarë ai bën tinëz me qëllimet krejt private dhe meskine që nuk kanë të bëjnë më moralin dhe etikën. Qesharaku nuk të gënjen, hipokriti të gënjen. Antonimet e hipokrizisë janë sinqeriteti, vërtetësia, ndershmëria, zgjuarsia, çiltërsia, transparenca, e vërteta, vërtetësia. Këto tipare ku më shumë e ku më pak i gjejmë te personazhet e Servantesit. Mesjeta kristiane ka qenë sistem predikimi dhe autoriteti fetar ishte gjithëplanësor, moral, politik, propagandistik, ushtarak,civil, administrativ, ekonomik dhe deri filozofik e ëndrrimtar. Romani Don Kishtoti ka pikërisht këtë meritë sepse tejkalon këtë autoritet që kishte hyrë në krizën e një hipokrizije. Predikimet para lindjes së protestantizmit ishin shprehje e një mekanizmi që përgjumte shoqërinë, e hidhte njeriun në pasivitet dhe pritshmëri si dhe nuk u jepte mundësinë njerëzve që të provonin mundësitë e brendëshme, të përpiqeshin të ndryshonin. Në të njëjtën kohë linte të paprekur autoritetin politik shtetëror duke mos paseduar kurajo që të vinte gishtin në plag, të tregonte vanitetin mbretëror dhe degjenerimin pushtetor që zhbënte njeriun e zakonshëm dhe energjitë e tij. Në studimin e tij me titull: ”Varret e bardhë: Historia semantike e hipokrizisë deri në mesjetën e vonë”-autori, Frederic Amory shkruan, e citoj:” Dashuria për miqtë dhe kërkimi i mençurisë formojnë fillesat qendrore të vazhdimësisë në Rrëfimet. Veçoritë thelbësore të teorisë së Agustinit për miqësinë dhe jetën e komunitetit në kërkimin e urtësisë janë tashmë të pranishme atje, megjithëse për tablonë e plotë, të cilën vetë Agustini nuk e vendosi kurrë në formë sistematike, letrat, predikimet dhe rregulli kanë një vlerë të madhe. Agustini përpunoi një formë të krishterë të idealit të lashtë të philia/amicitia, duke e ndërlidhur atë me teologjinë e tij të dashurisë, të Kishës, të Shpirtit, të shkëputjes dhe të pronësisë së përbashkët të të mirave dhe të gëzimeve të qiellit. Edhe pse e konsideronte jetën monastike si Kishë në formë mikrokozmike, ai vazhdoi ta shikonte manastirin si përmbushjen e idealit klasik të miqësisë filozofike.” Pra shtrati mendësor Agustinian që po shtrohej kishte të bënte edhe me “pronësinë e përbashkët të të mirave dhe të gëzimeve të qiellit.”-Ky lajmotiv gjendet edhe në veprat por në mënyrë të veçantë në rrëfenjat e Don Kishotit dhe Sanços. Ata mjeshtërisht shtrojnë me bëmat e tyre një parim universal, barazia njerëzore në dinjitet. Nëse ju predikoni a jemi edhe ne dy qyqarët që përfitojmë nga ky predikim? Nëse ju nuk na llogarisni, puna juaj, ne ndërtojmë historinë tonë imagjinare, së paku të marim gëzimin tonë fal saj dhe dallgëve që ngremë atje.

(vijon…)