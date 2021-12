Po planifikonin vrasjen në Tiranë/ Gjykata e Lezhës lë në burg dy nga të akuzuarit, arrest shtëpie për gruan

Dy nga tre personat e arrestuar, si pjesë e grupit që po përgatisnin të organizonin një vrasje në Tiranë do të qëndrojnë në burg. Çifti i bashkëshortëve Nikoll e Marie Marku, si dhe dhëndri i tyre Mark Lamkja dolën këtë të premte para gjykatës për t’u njohur me masën e sigurisë.





Pasi dëgjoi palët gjyqtari Artan Hajdrenaj pranoi kërkesën e prokurorit Sabri Kastrati dhe vendosi masën e sigurisë arrest në burg për shtetasit Nikoll Marku dhe Mark Lamkja, ndërsa për Marie Markun u vendos që të hetohet me masën e sigurisë arrest në shtëpi për shkak të problemeve shëndetësore.

Gjithashtu “arrest në burg” në mungesë u vendos dhe për dy personat e shpallur në kërkim Edmir Vlashi dhe Hektor Ndoka, të cilët rezultojnë të jenë larguar jashtë Shqipërisë pak ditë para se policia të kryente operacionin.

Operacionin policor i koduar “Mataro”, u finalizua mbrëmjen e së martës nga Policia e Lezhës, ku u arrestuan 3 shtetas dhe 2 të tjerë u shpallen në kërkim, teksa po përgatiteshin për të kryer një vrasje.

OPERACIONI

Një atentat mafioz i planifikuar për t’u kryer në Tiranë, në shënjestër të të cilit ishte Preng Paluca, u parandalua nga policia e Lezhës më 8 dhjetor.

Edmir Vlashi dhe Hektor Ndoka, baxhanakë me njëri-tjetrin, personat që do të kryenin vrasjen, janë shpallur në kërkim, ndërsa në pranga përfunduan 3 persona të tjerë bashkëpunëtorë me ta, pronarë të një lokali që përdorej si bazë armatimi dhe dhëndri i tyre. Nga hetimet policia zbuloi se në 2017 Edmir Vlashi i grabiti një sasi të madhe droge vëllait të Preng Palucës. Prej asaj kohe, mes tyre lindi një konflikt i ashpër.

Në pamundësi për të rënë në gjurmët e vëllait të Preng Palucës, 31-vjeçarët Hektor Ndoka dhe Edmir Vlashi, të dënuar më herët në Belgjikë për grabitje me armë e drogë, besohet sipas policisë se po e ndiqnin këmba këmbës objektivin e tyre, Paluca dhe po prisnin momentin për ta ekzekutuar. Mesa duket ky i fundit e kuptoi që ishte vënë në shënjestër dhe informoi policinë. Nga hetimet u zbulua se për të realizuar planin, Ndoka dhe Vlashi përdorën si bazë për armët restorantin e Nikoll e Marie Markut në Lezhë, dhe dhëndrin e tyre Mark Lamkja si bashkëpunëtor për realizimin e planit. Çifti Marku dhe dhëndri i tyre, i cili u arrestua me pistolete ne brez, gjatë ndërhyrjes së policisë tentuan të fshihnin provat.