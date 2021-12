Zakonet e mëngjesit që duhet patjetër t’i ndryshoni

Shkenca po evoluon vazhdimisht dhe zbulon se disa gjëra që ne i konsideronim si thjesht normale mund të jenë të dëmshme për shëndetin tonë. Dhe mund të mos jetë e lehtë të ndryshosh zakonet, por ia vlen të mundohesh për të pasur një ditë më të mirë





Pra, cilat janë zakonet që duhet të ndryshoni:

Ju e lini ditën pa planifikuar

Edhe pse keni nevojë për relaksim dhe pasivitet gjatë ditës, është mirë të keni synime. Nëse jo të gjitha orët ju gjejnë në shtëpi, filloni ditën tuaj me një plan të vogël bazë dhe vini re se si ndikon në disponimin tuaj.

Shihni në celular sapo zgjoheni

Tashmë dihet se sa keq është për ju të zgjoheni dhe të shihni drejtpërdrejt ekranin e një celulari. Ndonëse është e rëndësishme të qëndroni të informuar, të jeni të përditësuar dhe t’u përgjigjeni emaileve të punës, përpiquni t’i shmangni ato. Edhe nëse është për 5 minuta, jepini vetes këtë kohë që të zgjoheni organikisht dhe të relaksoheni pak para se të filloni ditën.

Ju shtypni “Snooze”.

Ndërsa gërhitja dhe disa minuta më shumë gjumë duken si një ëndërr, ju nuk e ndihmoni veten të përshtateni me ndryshimin nga gjumi duke shtypur Snooze. Ka kuptim të dëshironi të qëndroni më gjatë në shtrat, veçanërisht nëse nuk planifikoni të bëni asgjë të dëshirueshme gjatë ditës. Duke rënë sërish në gjumë, e vështirëson që në fillim procesin e zgjimit.

Ju shikoni lajmet

Ka kuptim të dëshironi të informoheni për ngjarjet më të fundit në fillim të ditës tuaj. Megjithatë, lajmet negative ndikojnë shumë në disponimin tuaj dhe mund të ndikojnë në mënyrën se si do të vazhdojë dita juaj. Kur filloni ditën tuaj, zgjidhni të përqendroheni në gjërat pozitive që ekzistojnë rreth jush.

Zgjidhni disponimin që dëshironi të ketë dita juaj dhe përpiquni të merrni vendime që do ta mbështesin atë humor. Lajmet dhe përditësimet mund të shihen më vonë.

Në vend të ujit pini kafe

Një gotë ujë në fillim të ditës ka përfitime jo vetëm për trupin, por edhe për humorin. Duke hidratuar trupin tuaj, ju po ndihmoni veten të zgjoheni më qetë dhe me më shumë energji. Edhe nëse kafeja është një kënaqësi e madhe e ditës, zgjidhni të filloni me një gotë ujë përpara se të pini një kafe.

Ju nuk keni një punë për zhvillim personal

Dita mund të jetë lehtësisht e mbushur me punë dhe detyrime që nuk ju kënaqin dhe as zhvillojnë. Është e dobishme të keni një hobi që është ekskluzivisht për ju dhe për të përmirësuar disponimin tuaj. Filloni me pak meditim, stërvitje ose duke kaluar kohë duke lexuar.