Çfarë ndryshoi? Gazetarët i lanë të futen, por iu kërkohet të dalin jashtë stadiumit ‘Air Albania’

Teksa vijon futja në ‘Air Albania’ të delegatëve dhe mbështetësve të PD-së, në Kuvendin e thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha, siç duket organizatorët nuk kanë menduar se çfarë do të bëjnë me gazetarët.





Gazetari Osman Stafa në një lidhje live në ‘News24’ raportoi se ai bashkë me kolegët e tij ishin paraqitur që prej mëngjesit pranë stadiumit, ndërsa kanë kërkuar që të futen brenda. Por organizatorët nuk i kanë lejuar që të hyjnë në vendin ku qëndrojnë delegatët. Pas një vendimi të dytë, gazetarët janë lejuar që të futen, por më pas diçka ka ndryshuar dhe janë njoftuar të lënë ambientet e stadiumit.

Stafa tha se nuk dihet nëse do të lejohen që të hyjnë bashkë me kamerat, ndërsa Kuvendi do të transmetohet nga një regji qendrore.