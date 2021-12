“I keni dhënë 30 mijë € për t’u bërë çift”, Arbana i përgjigjet akuzave të ndjekësve!

Reality show “Big Brother Albania VIP” është kthyer në emisionin më të shikuar në të gjitha trevat shqiptare.





Risia e këtij viti, futja e banorëve VIP brenda shtëpisë më të ndjekur, i ka bërë akoma më kuriozë teleshikuesit të shohin përditshmërinë e personave që i kanë njohur prej kohësh nëpërmjet artit të tyre.

Madje, për këtë reality show, si asnjëherë më parë kanë qarkulluar edhe “teori konspirative” të shumta.

Moderatorja historike e “Big Brother”, Arbana Osmani, e cila edhe këtë vit është në drejtimin e këtij programi, i është përgjigjur pyetjeve të ndjekësve në Instagram.

Ajo i ka kërkuar atyre t’i tregojnë teoritë konspirative që kanë dëgjuar për “BB VIP”.

“Që dikush nga pjesëmarrësit ka marrë 30 mijë euro për t’u bërë çift fallco me një tjetër pjesëmarrës.”- shkruan dikush.

“Po, ashtu është.”- i është përgjigjur Arbana me humor, me në sfond Sara Hoxhën duke qeshur me të madhe.