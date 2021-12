“Koncert sekret i Saliut”, Ngjela për Kuvendin e Berishës: I falsifikuar! Po funksionoi Prokuroria e Posaçme, duhet të ketë arrestime

Nuk ka munguar një koment i avokatit Spartak Ngjela, në ditën e Kuvendit të thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha.





“Koncert sekret i Saliut”, kështu e ka cilësuar Ngjela këtë Kuvend, ndërsa shprehet se askush nuk arrin që të shohë të ashtëquajturit delegatë, dhe sipas tij është i ngritur mbi një falsitet.

Ndërsa jep edhe një mesazh për Prokurorinë, ai thekson: Asgjë nuk bëjnë dot; me forcë, të ushtruar për një çështje joligjore, po funksionoi Prokuroria e Posaçme, duhet të ketë arrestime”.

Statusi i plotë:

Koncert sekret i Saliut.

Kështu e filloi ky birbo karrierën dhe siç duket kështu do ta mbyllë: një njeri fals dhe një parti me veprime në falsitet.

Askush nuk mund të flasë apo të shohë anëtarët e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike që janë mbledhur sot.

Është një turp Kombëtar. Falsiteti i Berishës, i ngritur në një sistem falso.

Askush nuk i identifikon dot të ashtuquajturit delegatë. Dhe të gjithë me një konfirmim fals.

Kongres sekret për anëtarësinë e tij.

Pse? Sepse nuk kanë numrin dhe aktin ligjor të mbledhjes si kongres.

Se nuk e kanë numrin e anëtarëve të Kuvendit, prandaj. Dhe e kanë mbledhur jashtë kërkesave të statutit të Partisë Demokratike.

Ky nuk është Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokearike.

Si do të trajtohet ky investim politik në falsitet?

Të shohim.

Nëse gazetarët nuk kanë të drejtë të pyesin apo të identifikojnë anëtarët e Kuvendit Kombëtar; kuptohet që ky është një aktivitet falso dhe joligjor. Nuk ka Kuvend Kombëtar.

Por, pikërisht këtu del kjo pyerje:

Po vendimin e gjykatës për lidërshipin e ri që do nxjerrë ky Kongresi, si do ta marrin këta, me falsitetin e tyre?!

Deri tani vendimi i gjykatës është dhënë për kryetarin Lulëzim Basha. Kurse, çdo kryetar i ri duhet të njihet nga gjykata, bashkë me lidërshipin e partisë; në të kundërt është i paligjshëm.

E di Saliu që duhet t’i drejtohet gjykatës për ndërrimin e lidershipit?

Kurse gjykata kërkon legjitimitet. Pse; broçkullat që u hodhën sot, janë legjitimiteti?!!

E di Saliu këtë?

Jo vetëm që nuk e di, por as e kupton dhe as nuk e pranon.

Atëherë?

Janë lodhur kot. Ku ka gjykatës që legjitimon një kongres të paligjshlm të një partie! Gjykatës i duhet të provojë legjitimitetin e Kongresit, sipas statutit të Partisë. Ku është ky legjitimitet? Asgjëkundi. Atëherë, këta të mjerë po lodhen kot.

Po me forcë, a mund ta zgjidhin këta këtë çështje?

Asgjë nuk bëjnë dot; me forcë, të ushtruar për një çështje joligjore, po funksionoi Prokuroria e Posaçme, duhet të ketë arrestime.

Të shohim se si do të shkojë ky kongres i falsifikuar.