Kuvendi i Berishës, deputeti i PD: Vetëm të bashkuar si dje do realizojmë ‘përmbysjen’ e madhe!

Deputeti Tritan Shehu komenton Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike të mbledhur nga ish-kryeministri Sali Berisha ditën e djeshme, teksa shprehet se PD dha dje një leksion të shkëlqyer të demokracisë e forcës së saj.





Në një postim në “Facebook”, deputeti Shehu falënderon të gjithë ata që iu bashkuan dje Kuvendit të Berishës, ndërsa shton se “të bashkuar ne do te arrijme jo vetem te rindertojme ate opozite, qe Shqiperise me shume se kurre i nevojitet sot, por dhe do te realizojme jo larg “permbysjen” e madhe per te cliruar e vendosur vendin ne “shinat” e zhvillimit dhe integrimit”.

Postimi i Tritan Shehut:

PD dje dha nje leksion te shkelqyer te demokracise e forces se saj.

Bravo PD!

Bravo dhe Qarku i Gjirokastres si pjestar aktiv i kesaj levizje prej fillimit te saj!

Nje falenderim ndaj te gjithe delegateve, te ftuarve, te gjithe atyre qe u bene “mekanizmat” e levizjes se ketij Kuvendi, qe prej atyre “foltoreve” gjithe perfshirese e shperthyese.

Nje falenderim i vecante per te gjithe delegatet e Qarkut te Gjirokastres, qe dje shkruajten nje faqe perkushtimi, pergjegjeshmerie, ndergjegje te thelle demokratike e qytetare, duke perfaqesuar ne Arenen ate Qark vlerash per ate eveniment madhor.

Ne kushte shume te veshtira atmosferike erdhen ne Tirane nga deget e PD te Permetit, Kelcyres, Gjirokastrates, Tepelenes e Memaliat, plot entusiazem e force per te mbrojtur e zhvilluar ate beteje qe filluam prej Dhjetorit 1990.

Pa asnje dyshim keshtu te bashkuar ne do te arrijme jo vetem te rindertojme ate opozite, qe Shqiperise me shume se kurre i nevojitet sot, por dhe do te realizojme jo larg “permbysjen” e madhe per te cliruar e vendosur vendin ne “shinat” e zhvillimit dhe integrimit.

Gjithmone ne histori Qarku i Gjirokastres ka qene ne anen e progresit, Europes e pergjegjeshmerise kombetare.

Dhe dje nuk mund te ndodhte ndryshe!