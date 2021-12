Bora Zemani reagon hapur për lojën që po bën Donaldi: Del gjithmonë i humbur djali

Mbremjen e sotme ne Perputhen eshte diskutuar ngerci mes Erjonit dhe Mikeles, Bora teksa perpiqej te sqaronte cfare kishte mes tyre ka dhene nje mesazh terthorazi per Donaldin.





“Ishte ky nje sqarim pas gjithe fjaleve qe Ritvana hodhi pak me pare, sigurisht qe Mikela dyshon por i takon Erjonit te vertetoje te kunderten.

Une shpresoj shume te jesh i sinqerte per kete qe thua, te pakten si femer e shpresoj shume kete sepse loja me dy vajza nuk eshte asnjehere e bukur dhe une mendoj qe djali do dali i humbur ne fund dhe nuk do kete asnjeren”- ka thene ajo.

Duket se reagimi i Borës më shumë se kishte të bënte me situatën në Përputhen, o referohej zgjedhjes se Donaldit.