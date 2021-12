“Buxheti 2022 është anti-social”/ Meta tregon arsyet se përse nuk e dekretoi dhe e riktheu në Kuvend

Presidenti Ilir Meta ka treguar sërish arsyet se përse nuk dekretoi buxhetin e vitit 2022 dhe pse vendosi rikthimin e saj në Kuvend.





Ai e cilëson këtë buxhet si antisocial dhe ka shpjeguar arsyet përse:

“Buxhetin 2022” është ANTISOCIAL.

Dekretova kthimin në Kuvend sepse nuk parashikon ASNJË ndihmë shtesë ekonomike për:

258,840 qytetarë, që jetojnë me 0.7 USD/ditë;

440,579 pensionistë në qytet, që jetojnë me 4.8 USD/ditë;

103,626 pensionistë në fshat, që jetojnë me 2.8 USD/ditë”, shkruan Meta.