Dalja e Vjosës, Balla nga Fieri: Situatë e vështirë, prurja më e madhe në 50 vjet. Do të ketë evakuime dhe me forcë nëse rrezikohet jeta

Drejtuesi Politik i Partisë Socialiste për Qarkun e Fierit Taulant Balla ishte sot pranë lumit të Vjosës në urën e Mifolit, për të parë nga afër situatën. Ai deklaroi se situata paraqitet e vështirë dhe se janë prurjet më të mëdha në 50 vite.





Balla deklaroi se do të bëhen evakuime edhe me forcë të atyre personave që vazhdojnë të qëndrojnë në banesa nëse rrezikohet jeta.

“Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, Prefektura dhe Bashkia e Fierit kanë njoftuar dy tre ditë para situatën emergjente që parashikohej. Ashtu siç e tha edhe z. Çako është prurja më e madhe në 50 vjet, edhe në vitin 2017 kur kishte përmbytje ura e Mifolit nuk u kalua nga ujërat. Kemi një situatë të vështirë, por unë doja t’ju thosha që shpresojmë që në orët në vijim niveli i ujërave të bjeri.

Kemi biseduar me forcat e ushtrisë dhe nëse niveli i ujërave nuk do të bjerë, ne do të bëjë evakuime me forcë të atyre personave që vazhdojnë të qëndrojnë në banesa.

Jo se ka një rrezik aktualisht, por ajo që është detyra jonë primare në çdo situatë emergjente është jeta e banorëve.

Disa prej shqetësimeve që kemi marrë dhe nga banorët janë pjesa e blegtorisë së tyre, qofshin bagëti, qofshin ferma të cilat dhe me mbështetjen e forcave të ushtrisë ne do mundohemi t’i nxjerrim nga zona e rrezikut.

Më pas do të riforcojmë të gjitha barrierat mbrojtëse të pjesës së argjinaturave. Dua ta theksoj që investimet në këto 4 vite janë duke e treguar efektivitetin e tyre sot.

Të gjithë e dimë që prirjet e lumit Vjosa janë të paparashikueshme dhe ka nivelin e vet të rrezikut. Punët që janë bërë deri tani e dhanë efektin dhe shpresoj që rreth orës 16 të kemi një lajm më të mirë për një ulje të nivelit të ujit në Urën e Mifolit”, deklaroi Balla.