Debatet në Këshillit Kombëtar/ Bejko: Sanksione ndaj anëtarëve që nuk respektuan kryesinë

Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, fjalën e kanë marrë dy prej anëtareve të saj, Roland Bejko dhe Fredinant Xhaferri. Bejko, ka thënë se nuk duhet inkurajuar takimi i djeshëm i iniciuar nga ish-kryeministri Sali Berisha.





Ai thotë se kjo lëvizje u bë për të interesa personale e me qëllimin për të marrë partinë. Ai i ka bërë thirrje demokratëve që të bashkohen me ta, e të merren sanksione ndaj anëtarëve të kryesisë që nuk kanë respektuar vendimin për Kuvendin e 18 dhjetorit. Nga ana tjetër, Xhaferri ka thënë se është koha që Lulzim Basha të drejtojë pa dualitet.

Roland Bejko: Ne nuk duhet te inkorojme takimin e djeshem, sado te ishin, megjithese ishin me pak sesa duhen per te nxjerre nje deputet. Ata jane demokrat. Per shumicen mendoj se i kane bashkuar interesat politike, te karrieres, apo nuk duan Lulzim Bashen. Interesat u kryqezuan ne kete forme. Demokratet donin qe ps te vinte ne pushtet. Te merzitur pas humbjes, te shqetesuar se nuk shikojne perspektive, me besim te thyer. Berisha i kuotoi interesat e tyre. Qe duan nje PD te mirefillte, te jete meritokracia qe ben perzgjedhje, te kete perkohshmeri dhe jo perjetesi ne poste. Ate qe diskutojme te gjithe. Dhe ua dha kete. U thote qe kete e bej une, megjithese per 30 vjet nuk e beri. E beri per interes personal, qe te marre partine. Me vjen keq qe e shoh ne kete pozite te veshtire. Per nje burre shteti interesi i pergjithshem duhet te prevaloje mbi interesin personal (Kam mbajtur shenim genjeshtrat. Ka thene edi rames i duhet 10 vjet te arrije Lul Bashen. Dje u mor dhe me punet e bashkise. Aty mendova qe nuk ka me kuorum. Cfare te bejme? Di qe partia eshte formacion dispine. Morali eshte ombrella e te dobetit- thote nice, por PD nuk eshte prone personale, eshte sakrifica e mijera demokrateve. Ai ka kontribut te jashtezakonshem, eshte lider i forte, por nese do te isha ne vendin e tij, do te isha terhequr per hir te sakrifcave te demokrateve. Kush do ta mbaje partine te bashkuar? I bie kryetarit qe eshte zgjedhur, ketarit legjitim. Ne nuk duam te kalcifikoheni. Te mbajme parti te vogel. Nuk themi dot ne jemi me te miret. Zoti basha ju del detyre te kaperceni sali berishen, te kaperceni veten. Kuvendi i 18 eshte sfida juaj qe je kr i vetem, pa pengese, me mbeshtetjen e kryesise, të keshilli kombëatr dhe te kuvendit. Qendrimi juaj duhet te binde ata demorkate qe ju do te beni nje pd qe te gjithe e duam. Do te jete nje kuvend i veshtire, por eshte detyra juaj te keni bindes, te krijoni nje perspektive te qarte. Te ftojme demoratet te jene ketu me ne, te marrim sanskionet ndaj atyre anetreve të krysise qe nuk resoektuan vendimin.

Ferdinant Xhaferri: Ka zera qe thone kryetari nuk bind. Po, e vertet, sepse mes nesh ka qene dyshimi a kemi nje kryetar apo kemi 2. Tani eshte koha qe kryetari te drejtoje pa dualitet dhe ne duhet ta ndjekim. Per rezolutën propozoj te perfshihet vizita e Escobarit, pasi mesazhi qe ai dha ishte nisja e vizites nga PD. Ne lidhje me 18, dua te them qe gjate kësaj kohe e kane mbajtur kryetaret e degeve. Deri ne 18 peshen duhet ta mbajme te gjithe per nje kuvend model.