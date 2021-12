Mbledhja e Këshillit Kombëtar, Basha: Vendimet e marra mbrëmë dhe ato që do të ndërmerren s’janë përjashtime, por shkarkime nga funksioni

Gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar, kreu i PD, Lulzim Basha ka thënë se është zotuar se nuk do të ketë asnjëherë përjashtim të propozuar nga ai.





Ai ka thënë, se masat e marra mbrëmë nga kryesia, por edhe ata që janë propozuar për sot, nuk janë masa përjashtimi, por shkarkim nga funksionet për shkak të dhunimit flagrant të statutit me pasoja për PD.

“Ka qenë zotimi im i parë si kryetar i PD, që s’do të ketë kurrë përjashtim të propozuar nga unë. As unë e as ju nuk mbajmë njerëz me forcë. Ndaj dhe masat e marra mbrëmë nga kryesia dhe masat e propozuar sot, nuk janë masa përjashtimi, por shkarkim nga funksionet për shkak të dhunimit flagrant të statutit me pasoja për PD”, tha Basha.