Përmbytjet, Bashkia e Fierit: Nesër rikthehet furnizimi me ujë

Bashkia e Fierit lajmëron se të hënën e 13 dhjetorit do të rikthehet furnizimi me ujë. Ata theksojnë, se uji duhet të përdoret vetëm për nevoja higjeno-sanitare dhe nuk duhet të konsumohet deri në një njoftim të dytë.





Njoftimi i Bashkisë së Fierit:

“Pas kufizimit të furnizimit me ujë për shkak të situatës së krijuar nga vërshimi i lumit Vjosë dhe mbrojtjes së burimeve ujore te qytetit te Fierit, behet me dije se duke nisur nga e hena do të rikthehet furnizimi me ujë.

Bashkia e Fierit i bën thirrje qytetareve se UJI DUHET TË PËRDORET VETËM PËR NEVOJA HIGJENO – SANITARE DHE NUK DUHET TË KONSUMOHET DERI NË NJË NJOFTIM TË DYTË”.

Kujtojmë se situata e krijuar nga vërshimi i lumit Vjosë ka sjellë probleme edhe në rrjetin e furnizimit me ujë. Për këtë arsye edhe gjatë ditëve në vazhdim do të zbatohet një grafik i reduktimit të orëve të furnizimit me ujë, njofton Bashkia.