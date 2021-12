Përmbytjet në Fier, Balla akuzon qeverinë Berisha për ngushtimin e grykëderdhjes së Vjosës

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla i cili ndodhet që prej orëve të para të mëngjesit në terren për të parë nga afër situatën e krijuar nga dalja e lumit Vjosa deklaroi se shkak për përmbytjet është dhe një problematikë e trashëguar që nga ndërtimi autostradës Fier-Vlorë nga qeveria Berisha.





Sipas Ballës ura në autostradën Fier-Vlorë, e cila është ndërtuar atëherë kur ndërtoheshin rrugët shkel e shko ka dhe ka krijuar një mbyllje të grykëderdhjes së lumit Vjosë dhe natyrshëm duke krijuar mbylljen e grykëderdhjes edhe presioni vjen dhe rritet.

“Kemi dhe një problem të trashëguar me një urë të ndërtuar në autostradën Fier-Vlorë, e cila është një urë e ndërtuar atëherë kur ndërtoheshin rrugët shkel e shko dhe ka krijuar një mbyllje (hinkë) të grykëderdhjes së lumit Vjosë dhe natyrshëm dule krijuar mbylljen e grykëderdhjes edhe presioni vjen dhe rritet. Ka ardhur koha që me autoritetin rrugor ta zgjidhim përfundimisht historinë e asaj ure për ta ribërë dhe njëherë nga fillimi dhe për të zgjeruar pjesën e grykëderdhjes sepse ndryshe do të kemi gjithmonë këtë situatë”, deklaroi Balla.