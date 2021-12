Java nis me ulje të ndjeshme temperaturash, ja si pritet të jetë moti

Territori shqiptar do të përfshihet nga masa ajrore të qëndrueshme të cilat vijnë nga veriu i kontinentit Europian, duke sjellë dhe rënie të ndjeshme të temperaturave. Vendi ynë në pjesën më të madhe do të jetë me kthjellimeve dhe vranësira kalimtare të sjellin momente të pakta me reshje dëbore në zonat malore.





Temperaturat ulen ndjeshëm në mëngjes, por rriten lehtë në mesditë duke u luhatur nga -7 deri në 11 gradë celcius.

Era don ë fryjë e fortë në det, duke arritur shpejtësinë km/h nga drejtimi verior –Verilindor, duke sjellë dallgëzim mbi 4 ballë.