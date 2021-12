Berisha: PD-në sot e drejton Kuvendi që u mblodh më 11 dhjetor. Në referendum për t’i dhënë hapësirën më maksimale mister bravës

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaron se Partinë Demokratike sot e drejton Kuvendi Kombëtar që u mblodh më 11 dhjetor. Berisha tha në emisionin “Opinion” se ky kuvend ka zgjedhur një grup të përkohshëm kolegjial ku bën pjesë dhe ai vetë i cili do të funksionojë deri më 22 mars.





Berisha shpjegoi dhe arsyet se përse u shkua në referendum për shkarkimin e kreut të PD-së Lulzim Basha.

“Pasi i dhamë Shqipërisë për herë të parë në historinë e saj por ndofta dhe më gjerë kuvendin e parë të thirrur nga anëtarësia për të cilin as miq as kundërshtarë nuk bënë dot një vërejtje qenësore. Fakti që u mblodh në stadium, për shkak se e ktheu Kuvendin qesharak. Për sa i përket Kuvendi i kam thënë në mënyrë të përsëritur se nuk ke sallë, si mund të rrinë 7600 vetë.

Aty ka pasur njerëz që kanë dalë nga spitali. Kanë ardhur nga dhoma e spitalit për të përmbushur detyrimin. PD-në sot e drejton Kuvendi Kombëtar që u mblodh më datën 11. Ky Kuvend do e drejtojë deri më 22 mars. Kuvendi ka autorizuar një grup të përkohshëm kolegjial, ku përfshihem dhe unë.

Në seli Basha ndërron bravat. Grupi kolegjial ka shkuar në seli, ka kryer mbledhje për t’iu dëshmuar delegatëve se vendimi i zbatua, kurse sot grupi është në të katërt anët e Shqipërisë për të organizuar një ngjarje madhore, ku referendumin të thirrur tashmë nga Kuvendi i anëtarësisë po merren me referendumin. Ai po merret me brava, me organizime të ulëta si ato të djeshmet. Referendumi që çdo anëtar të vijë të votojë.

E vërteta është që edhe ai që zgjidhet me votat e popullit të vet, ai shkarkohet qoftë nga kongresi, qoftë nga ekzekutivi. Shkarkimi nuk bëhet me referendum i atyre që zgjidhen me zgjedhje të përgjithshme. Pse po e bëjmë ne me referendum? Sepse kemi një problem, në rastin e presidentëve që zgjidhen dhe shkarkohen hyn në funksion Gjykata, kurse anëtarësia dhe Kuvendi nuk ka zgjedh Gjykatën. Pra, i shkarkuari nga Kuvendi ose nga Kongresi, ai gëzon të drejtën e Gjykatës Kushtetuese. Edhe partia ka gjykatë, por kjo gjykatë është anuluar nga Kuvendi. Kështu që Kuvendi preferoi për t’i dhënë hapësirën më maksimale mister bravës dhe ta ratifikojë vendimin e tij me referendum.

Siç tregojnë poll-et dhe siç tregoi Kuvendi, Basha është minoranca më e thellë që ka ekzistuar ndonjëherë në Shqipëri, por ne po e bëjmë për të respektuar anëtarin. Është e vërtetë që një numër anëtarësh të PD e kanë votuar para tre muajsh”, tha Berisha.