Lëndë narkotike dhe armë pa leje, arrestohet 41-vjeçari në Pogradec

Pogradec-Informacion-

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Pogradec, bënë arrestimin në flagrancë për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” të shtetasit E. Y., 41 vjeç, banues në Pogradec dhe filluan procedimin penal për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”, për shtetasin M. Z., 31 vjeç, banues në Pogradec, pasi pranë kryqëzimit të fshatit Buçimas, Pogradec, shërbimet e policisë gjatë kontrollit fizik të ushtruar shtetasit E. Y., iu gjet një sasi e vogël me lëndë të dyshuar narkotike heroinë, ndërsa shtetasit M . Z., iu gjet 1 pistoletë sportive dhe 1 dozë me lëndë të dyshuar kanabis, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec për veprime të mëtejshme.