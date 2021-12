“Për mua fitorja ishte e ëmbël dhe e hidhur”, Rama para ambasadorëve: Figura të dyshimta të së shkuarës gjejnë ende guximin të bëjnë kërcënime

Kryeministri Edi Rama e ka përfshirë politikën e ditës edhe në fjalën e tij para ambasadorëve të akredituar në Tiranë.





Në darkën me ta, kreu i qeverisë foli për fitoren e mandatit të tretë dhe përgjegjësitë që ndjen përballë shqiptarëve, si dhe për “figurat më të dyshimta të së shkuarës” që “gjejnë ende guximin të bëjnë kërcënime groteske me sfurqe apo rikthime në skenë, në emër të sovranitetit, dinjitetit, pastërtisë”.

Sa i përket mandatit të tretë ai tha se pas një fitoreje të tillë, e përndjek më shumë se asnjëherë më parë, pafuqia e pushtetit për të ecur aq shpejt sa do të duhej me modernizimin e një vendi, i cili humbi aq shumë dekada përmes diktaturës e më pas rrumpallës, varfërisë absolute e më pas korrupsionit, nga shteti njëpartiak e më pas nga keqqeverisja.

Rama risolli çështjen e integrimit në BE në vëmendje duke thënë se “kemi bërë gjithçka duhej, sërish e sërish, për të na dhënë dritën jeshile për hapin tjetër dhe sërish e sërish, na kanë penguar forca që janë përtej kontrollit tonë. Ky është një fakt jetësor dhe ndërkohë që ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka mundemi, për ta bërë Shqipërinë çdo vit një shtet më të besueshëm, më funksional, më demokratik e më të ngjashëm me një anëtar të BE-në, koha fluturon dhe frustrimi i shqiptarëve rritet”.

PJESË NGA FJALA E KRYEMINISTRIT

Fitorja e një mandati të tretë rekord nuk më bëri të ndjehem i pamposhtur, por më i përulur se kurrë karshi njerëzve të Shqipërisë, të cilët na e dhanë besimin mua dhe partisë time, ndërkohë që me plot të drejtë presin më shumë prej nesh.

Më lini të rrëfehem, për mua personalisht, fitorja ishte njëkohësisht e ëmbël dhe e hidhur. Ndjeva se nuk kishim bërë mjaftueshëm për të shëruar dasitë, në një vend të përndjekur ende nga e shkuara, ku lajmësi duhej vrarë përpara se sa të dëgjohej mesazhi e ku kundërshtari politik ende shihet, jo si një kundërshtar me të cilin duhet angazhuar, por si një armik që duhet shkatërruar.

Pas një fitoreje të tillë, më përndjek më shumë se asnjëherë më parë, pafuqia e pushtetit për të ecur aq shpejt sa do të duhej me modernizimin e një vendi, i cili humbi aq shumë dekada përmes diktaturës e më pas rrumpallës, varfërisë absolute e më pas korrupsionit, nga shteti njëpartiak e më pas nga keqqeverisja.

Kur këqyr shpejtësinë frenetike të kalimit të kohës në detyrë përkundrejt shpejtësisë së mundshme të ndryshimit në vend, ndihem tejet i sekëlldisur. E di që ritmi i ndryshimit nuk mund të jetë kurrë mjaftueshmërisht aq i shpejtë sa duhet për t’iu përgjigjur vorbullës së dekadave të mbushura me aspirata që u rritën si dëshira të penguara.

Le të marrim BE-në. Kemi bërë gjithçka duhej, sërish e sërish, për të na dhënë dritën jeshile për hapin tjetër dhe sërish e sërish, na kanë penguar forca që janë përtej kontrollit tonë. Ky është një fakt jetësor dhe ndërkohë që ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka mundemi, për ta bërë Shqipërinë çdo vit një shtet më të besueshëm, më funksional, më demokratik e më të ngjashëm me një anëtar të BE-në, koha fluturon dhe frustrimi i shqiptarëve rritet.

Të marrim reformën në drejtësi. Bëmë gjithçka u desh për të nisur reformën e drejtësisë pas 25 vitesh dështim. E bëmë me një angazhim të palëkundur, duke marrë përsipër të gjitha kostot në një mjedis armiqësor e herë-herë edhe të rrezikshëm politikisht, duke u përballur me kundërshti edhe brenda ish-koalicionit tonë. U premtuam njerëzve se sistemi i ri i drejtësisë që sjell drejtësi për të gjithë, më në fund po vjen dhe unë ende e besoj fort që është kështu. Por duhet kohë, shumë më tepër kohë se sa koha që fluturon në mënyrë të pamëshirshme, e kësisoj ndërkohë rezultatet vijnë thjesht shumë ngadalë për njerëzit e këtij vendi, të cilët kanë pritur pafund që të jetojnë në një vend ku gjithkush është i barabartë përpara ligjit. Duhet durim, shumë më tepër se sa i ka mbetur këtij kombi, ndërkohë që figurat më të dyshimta të së shkuarës, gjejnë ende guximin të bëjnë kërcënime groteske me sfurqe apo rikthime në skenë, në emër të sovranitetit, dinjitetit, pastërtisë.

Të marrin luftën kundër korrupsionit. Kërkon vullnet politik dhe po, ne e kemi. Kërkon reforma në të gjitha fushat dhe po, i kemi ndërmarrë që të gjitha. Kërkon modernizim sigurisht dhe po, po punojmë pa pushim për këtë gjë. E megjithatë kërkon së pari e mbi të gjitha, një sistem të pavarur plotësisht funksional drejtësie, ndërkohë që çka mund të bëjmë hëpërhë, teksa presim që përfitimet e reformës në drejtësi të materializohen si e sa duhet, është të shfrytëzojmë teknologjinë e reja dhe digjitalizimin, i cili mund t’i ndihmojë vendet në zhvillim, të kapërcejnë vetëm në pak vite nga një epokë në tjetrën. Por zor se kjo është sidoqoftë e mjaftueshme për t’i lehtësuar njerëzit nga presioni i padurimit në rritje, nga frustrimi i kohës që ikën, pavarësisht ndryshimeve të padiskutueshme që ne vazhdojmë të bëjmë.

Le të marrim modernizimin e mëtejshëm të sistemit shëndetësor, të arsimor apo të administratës publike. Kemi bërë më shumë në tetë vjet se sa në dekada të tëra, por si mund të jetë mjaftueshëm kur bota në të cilën jetojmë është kaq e ndërlidhur dhe shqiptarët janë kaq të ndërthurur me botën, sa që qeveria është e dënuar të krahasohet me Bashkimin Europian fqinj, ku kujdesi shëndetësor, sistemet e arsimit, administrata publike, janë ndërtuar shumë e shumë kohë përpara se sa në Shqipëri të kishte shtetin e saj.

Le të marrim pabarazinë dhe drejtësinë sociale. Kemi bërë jo pak, por sa shumë më tepër mbetet ende për t’u bërë.

Nuk po vazhdoj me tutje. Nuk kisha për qëllim t’ju paraqisja ndonjë ndonjë ritual hallqarjesh apo t’i bëja thirrje keqardhjes suaj me reflektimet e mia në kërkim të kohës aq shumë të humbur të këtij vendi, por tekefundit ky është fundi i një tjetër viti, kështu që kur përveçse tani mund ta bëja këtë rrëfim!

Një mandat i tretë krejt i pashembullt për të udhëhequr vendin është një nder e privilegj, të cilin jam shqiptari i parë që e kam. Për mua kjo është diçka kaq e rëndësishme e kaq detyruese ndaj njerëzve të këtij vendi, saqë nuk i gjej dot fjalët për ta shprehur dhe jam i vendosur të jap gjithçka nga vetja, për ta shpërblyer këtë aq sa kjo të jetë e mundshme për një njeri.

Në ditët që vijnë do të paraqesim një nismë të re të qeverisë, për të hapur një faqe të re ndërveprimi midis nesh si qeveri dhe njerëzve, pavarësisht përkatësisë së tyre politike.

Këto janë kohë tejet sfiduese dhe na duhet me patjetër të veprojmë të gjithë së bashku, si qytetarë të Shqipërisë, si baballarë, si nëna, si fëmijë, si motra, si vëllezër, si njerëz që duan t’i japin më të mirën e tyre vendit, si qenie njerëzore që duan më të mirën për këtë copë kaq të bukur të tokës, që jemi të bekuar ta quajmë shtëpinë tonë.

E ardhmja që të gjithë duam, nuk mund të ndërtohet thjesht e vetëm me bindjet tona dhe lirinë për t’i shprehur ato, po edhe përmes vullnetit për të dëgjuar më shumë njëri-tjetrin dhe për të punuar më ngushtësisht së bashku, pavarësisht dallimeve tona.

Nëse kjo e bashkëpunimit pa dallime, duket shumë më e lehtë ta thuash se sa ta bësh, kur vjen fjala për partitë politike, nuk duhet të jetë kaq e vështirë kur vjen fjala për përfshirjen e njerëzve të zakonshëm në vendimet e përbashkëta, të cilat ne duhet të marrim. Dhe kushedi, me kalimin e kohës mund të ndihmojë edhe për vendimmarrjet e përbashkëta midis partive politike gjithashtu.

Më lini ta përmbyll me urimin që Viti i Ri do të jetë për shqiptarët viti i dëgjimit të njëri- tjetrit si njerëz në radhë të parë, i ndërveprimit me njëri-tjetrin si kalimtarë me një kohë të kufizuar mbi tokë, si qenie njerëzore jeta e të cilëve kalon shumë shpejt, për ta humbur duke shkatërruar njëri–tjetrin si armiq, ndërkohë që mund ta shfrytëzojnë më mirë për ndërtimin e një të ardhmeje të përbashkët për fëmijët e tyre.