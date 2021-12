Rama batuta the thumba arkitektit interist: Defekti i tij i vetëm është…

Gjatë inaugurimit të shkollës së re “ “Vaçe Zela” në Tiranë Rama solli në kujtesë akuzat dhe sulmet për fantazira dhe projekte 3D, duke u shprehur se kompleksi i ri është një realitet edhe më i bukur se ai në paraqitjen e projektit.





Kreu i qeverisë nuk i kurseu “thumbat” dhe batutat për arkitektin e njohur Stefano Boeri, duke u shprehur se defekti i tij vetëm i tij është fakti që bën tifo për Interin.

“Puna flet vetë më shumë se fjalët që ne mund të rreshtojmë. Është rasti për të falënderuar Stefano Boerin që ka defektin e vetëm që është me Interin por që e kompenson duke bërë vepra jashtëzakonisht interesante. Për sa na takon ne qofshim juventinë, qofshim romanistë, qofshim largqoftë milanistë, Stefano e ka shlyer me kohë mëkatin e Interizmit me punë, nga plani i Tiranës te projektet publike si këto shkalla. Sot është ditë e bukur në Tiranë, sepse ka qenë një nga arsyet për tallje dhe sulme kritike duke na thënë se këto janë manipulime kompjuterike, janë 3D, fantazira, kurrë nuk do bëhen realitet. Është këtu një realitet edhe më i bukur nga ai që ishte në paraqitjen e projektit”, tha Rama.

“Sfida është që jo thjesht të mbetemi me kënaqësinë që të jep një punë e tillë e bërë me seriozitet, por të shkojmë më tutje për t’i transformuar në hapësira që krijojnë mundësi të reja për nxënësit dhe mësuesit si komunitet më vete, që ka nevojë të ndërveprojë edhe përtej orëve të mësimit. Dua t’u them të gjithë prindërve dhe nxënësve që po hyjmë në një fazë të re me arsimin parauniversitar për të mbushur atë kohën mes kohës së lënies së mësimit dhe shtëpisë që mund të krijojë probleme ose të fuqizojë të ardhmen e shoqërisë, duke u dhënë mjete të reja për të transformuar kohën në investim shpirtëror, përmes aktiviteteve kulturore, artistike dhe një investim në shëndet përmes aktivitetit fizik. Kemi një buxhet të vendosur për këtë punë, duke filluar nga programi i arteve dhe zejeve, gjë që do ta bëjmë në dy nivele, në nivelin e përgjithshëm dhe atë më të sofistikuar për më të talentuarit, duke krijuar në hapësirat e qyteteve pika ku mund të marrin mësime të kualifikuara. Rrethet e vizatimit, muzikës, të jenë jo vetëm të nxënësve të shkollës, por edhe të zonës rreth e rrotull. Projekti tjetër ka të bëjë me teknologjinë, ne po punojmë për sistem të ri të dhënies së informatikës në shkolla. Sfida është te burimet e kualifikuara njerëzore. Në shumë shkolla mësimi bëhet nga mësues të lëndëve të tjera, këtë duam të ndryshojmë, sikundër cilësinë e laboratorëve të Informatikës. Programi tjetër është ai i sportit, ne do fillojmë që nga viti i ardhshëm në bashkëpunim me KOKSH organizimin e lëvizjes sportive në shkolla. Që shkollat të kenë skuadrat e veta. Jam i bindur që brenda mandatit do kemi ndryshime të rëndësishme. Elementi i fundit që është pjesë e qasjes së re ndaj shkollës, ndërtimi i parcelave bujqësore në shkolla”, u shpreh kreu i qeverisë.