Mbledhja e Kryesisë në PD/ Alibeaj propozon largimin e individëve ‘non grata’ nga strukturat qendrore

Janë zbardhur detaje të reja nga mbledhja e Kryesisë së Partisë Demokratike e nisur që prej më shumë se 1 orë e 30 minuta në selinë blu





Burime bëjnë me dije se nënkryetari Enkelejd Alibeaj ka propozuar që ne strukturat qendrore te mos jene individët non grata. Lidhur me këtë propozim kanë rënë dakord edhe anëtarët e jetë ku Salianji ka kërkuar kthimin e tij në rezolutë

Pjesë nga diskutimet për këtë propozim:

Dhurata Cupi: Kjo eshte per Sali Berishen. Ta themi qarte dhe shqip. A jemi ne ne gjendje ta perballojme dot kete ndaj demokrateve?

Kreshnik Collaku: Jam dakort me kete propozim.

Agron Gjekmarakaj: Jam dakort me propozimin

Salianji: Ta kthejmë ne rezolute.

Orjela Nebiaj: Dakort