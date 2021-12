Basha flet pas Kuvendit: Janë përsëritur gabimet e së shkuarës. Berisha i bëri demokratët mish për top

Kryedemokrati Lulzim Basha ka dhënë një prononcim për mediat teksa ndodhej në hyrje të selisë blu. Ai ka thënë se sot ka pasur vetëm një aktivitet PD dhe ajo ka qenë Kuvendi Kombëtar.





Kjo është shtëpia e demokratëve dhe ato janë krenarë për atë që kemi arritur për Shqipërinë. Mund të kishim qenë vend anëtar në BE. Mund të ishim vendi i parë nga vendet Lindore që mund të ishim në BE. Këtu kanë përgjegjësi, Presidenti i vendit atëherë, Berisha që pranoi një standard të pa pranueshëm. E sotmja tregoi qartë vullnetin e demokratëve. Ne do të qëndrojmë të qetë në shtëpinë e demokratëve. Do të qëndrojmë me vetëdije për gabimet e të kaluarës. Gabimet e së kaluarës kur përsëriten në mënyrë tragji-komike nuk do të mbajnë peng demokratët. Ka pas vetëm një aktivitet sot dhe ai ka qenë Kuvendi Kombëtar i PD.

Basha: Nuk ka referendum, ka një PD dhe një Kuvend që sapo mori një vendim sot. Ka disa anëtarë të PD që i bëj thirrje të bashkohen vendimeve të institucioneve të PD. Partia Demokratike ka pasur një aktivitet sot, ka qenë Kuvendi i PD. Ka një PD, që ka pasur një kuvend Kombëtar, të tjerat janë përpjekje personale të një njeriu që do ti kthejë demokratët në mish për top. Ai ka vendosur interesat e tij mbi ato të demokratëve, kjo mori fund sot.