Basha mesazh Berishës: Jashtë PD ata që duan të sfidojnë SHBA për interesat e tyre personale

Kryedemokrati Lulzim Basha ka garantuar para delegatëve të pranishëm në Kuvendin Kombëtar të PD, por edhe para shqiptarëve, se Partia Demokratike nuk do të pranojë në radhët e saj elementë të krimit, apo njerëz që duan të sfidojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke nënkuptuar këtu ish-kryeministrin Sali Berisha.





Nga podiumi i Kuvendit të PD, Basha tha prerë se partia e tij do të bindë shqiptarët se është partia që e bën dekriminalizimin dhe vettingun në politikë, duke nisur nga vetja.

“Kjo do të jetë garanci për një Shqipëri të lirë që di të votojë, të zgjedhë e di të përfaqësohet me dinjitet. Si do jetë PD sot, do jetë Shqipëria nesër. Nuk do lejojmë në PD elementë nga bota e errët e lidhjeve të krimit me biznesin, me politikën, apo organizatat kriminale. Kjo është një sfidë e madhe, por ne do të rritemi me këtë besim në mendje e zemër, pasi vetëm kështu shqiptarët do na besojnë, duke na parë se kush janë demokratët, kush jemi ne. Kjo është sfida jonë.

Kjo nuk është një histori e re e PD, por një avancim i historisë sonë. Ne jemi partia që kemi propozuar dekriminalizimin e politikës dhe së fundi vettingun për politikanët. Ne kemi përpara një sfidë të re, të bindim shqiptarët që jemi partia që i bën këto gjëra, jo vetëm i thotë, dhe i bën duke nisur nga vetja. Duke lënë jashtë radhëve tona ata që duan të sfidojnë SHBA për interesat e tyre personale.

Shqipëria sot vuan nga mungesa e lirisë ekonomike, vuan nga kapja e shtetit. Mungesa e lirisë ekonomike pengon qindra e mijëra iniciativa private, që ndihmojnë zhvillimin, varron mijëra ëndrra që duan të kontribuojnë, dhe i heq vendit mijëra mundësi zhvillimi dhe lë në treg vetëm interesat e një njeriu. Ne do ta ndryshojmë këtë. Kryeministri i ardhshëm i këtij vendi nuk do të jetë pronar i ideve tuaja, por garantues i tyre për të mirën e vendit. Askush nuk do ju ndal të bëni ëndrrat tuaja realitet. Askush nuk do ju pengojë të zhvilloni biznesin tuaj. Kjo është garancia më e madhe, që Shqipërinë do ta bëjmë bashkë. Unë do jem aty për të garantuar se askush nuk do ta prekë ëndrrën tuaj. Ne do ta shpëtojmë Shqipërinë dhe shoqërinë shqiptare”, u shpreh kryedemokrati Basha.