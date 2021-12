“Basha nuk njeh as veten e tij”, Berisha: Protestat, hapi ynë i radhës

Ish-kryeministri Sali Berisha ka treguar aksionin e ardhëm politik. Ai ka deklaruar se ë i radhës do të jenë protestat kombëtare, duke nisur nga e hëna, ku është paralajmëruar një tubim në orën 16:00.





Po ashtu, ai tha se Basha do të vijojë të jetë deputet në PD, ndërsa shtoi se gara në parti për kryetar do të jetë e hapur.

“Basha nuk njeh as veten e tij. Lëvizja e radhës është protesta kombëtare e më pas do të kemi ristrukturim të partisë. Këto ditë do të jemi në seli, tani aty jemi. Ai do të rrijë aty i rrethuar, i kanë vendosur dhe 2 kundra gazë. Ai mendoj unë të shkojë në lagjen 8, të ulet aty ku lindi të pyes veten pse u ndëshkua nga ata dhe po të dojë të rrijë deputet i PD. Gara në parti do të jetë e hapur, për këtë shekull ai i ka larë duart.

Ata kanë qenë zyrtarë, unë konsideroj kontributin që kanë dhënë, por fatkeqësia e tyre është se këto vite ata në vend që ti kishin shkollë politike, peng Basha. Është koha për gjykim politik. Kur PS ishte në krizë çdo gjë u zgjidh politikisht, sepse e vërteta është se ata ishin njerëz politikë dhe e dinin që zgjidhjet bëheshin politike. I ftoj të mos bëhen instrumente të një skenari që është më i turpshmi, por jo dhe më i pa rrezikshëm për stabilitetin e vendit”, tha Berisha.