“Rama ka mbushur me RENEA e gardistë, tarracën e PD”, Berisha: U them mos luajnë me lojëra. Të hënën në orën 16:00, mblidhemi para Kryeministrisë

Ish-kryeministri Sali Berisha njoftoi këtë mbrëmje në hyrje të selisë së PD, rezultatet e referendumit të sotëm. Ajo që u vu re, ishte fakti që në asnjë moment nuk hyri brenda në godinën e Partisë Demokratike.





Këtë fakt, ish-kryeministri e ka justifikuar me anë të batutave, ku në njërën herë tha se “dritat ishin të fikura”, e në anën tjetër, tregoi se godina ruhet nga të gjitha anët nga garda. Megjithatë, Berisha paralajmëroi se hapi radhës i tyre do të jenë protestat kombëtare që do të nisin që nga e hëna në orën 16:00. Ai gjithashtu tha se do të jetë shpesh në seli ku do të marrin vendime të ndryshme, një ndër të cilat do të jetë ristrukturimi i PD.

“I them Edi Ramës që i ka mbushur tarracën me gardistë dhe RENEA. I them lëri lojërat mos luaj me pluralizmin politik. Është arritja më e madhe e shqiptarëve. Jemi gati të përballemi me çdo pengesë nuk ka asnjë synim patjetër veç t’u rikthejë shqiptarëve votën e lirë. Unë u bëj thirrje shqiptarëve dhe të gjithë demokratëve, të hënën në orën 16:00, të mblidhemi para Kryeministrisë në protestën e parë kombëtare të shpallur, jashtë parashikimit. Rrethanat e bënë të domosdoshme. Sllobodani i ri, do të pritet ashtu siç e meriton me protesta. Vjen këtu në kuadër të një projekt”, tha ndër të tjera ish-kryeministri.