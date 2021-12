Referendumi për shkarkimin e Bashës, Sali Berisha paralajmëron konferencë në selinë e PD-së

Kjo e shtunë ka qenë një ditë dinamike për anëtarët e Partisë Demokratike.





Të ndarë në dy kampe, një pjesë e tyre ka qenë e pranishme në Kuvendin Kombëtar të thërritur nga kreu i PD, Lulzim Basha dhe një pjesë tjetër, në referendumin për shkarkimin e kryedemokratit, të thërritur nga Berisha.

Fill pas përfundimit të këtyre dy aktiviteteve, ish-kryeministri Sali Berisha, ka paralajmëruar mbajtjen e një konference në orën 20:00. Kjo konferencë për mediat, do të mbahet në selinë blu. Nuk ka raportime mbi tematikën që do të diskutohet, por mendohet se ka të bëjë me zhvillimet e ditës së sotme.