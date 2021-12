Anëtari i Këshillit Kombëtar të PD: Referendumi i 18 dhjetorit si i vitit 1996, asgjë s’ka ndryshuar

Anëtari i Këshillit Kombëtar të PD, Roland Bejko e ka krahasuar referendumin e djeshëm të ish-kryeministrit Berisha me atë të viti 1996. Bejko shkruan se asgjë nuk ka ndryshuar në mentalitetin totalitar të tyre as sot pas 25 vjetësh.





“Askush nuk po e thotë se i ashtuquajturi referendum ishte si zgjedhjet parlamentare të 26 majit 1996 ku qendrat e votimit mbetën vetëm me komisionerët e njërës palë dhe e dini vet se çfarë ndodhi me kutitë e votimit. Pjesa tjetër, se si doli rezultati, është thjesht histori. Me që ra fjala, kush ishte në krye të vendit kur u zhvilluan ato zgjedhje?!Po kryetar i PD-së, kush ishte?!

Asgjë nuk ka ndryshuar në mentalitetin totalitar të tyre as sot pas 25 vjetësh. I duan, o të gjitha, o asgjë! Flm Ramiz Alisë që na i la peshqesh”- shkruan ai.