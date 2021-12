Axhenda/ Vuçiç sot në Tiranë, pritet me protestën e thirrur nga Berisha

Presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç vjen sot në Tiranë, në kuadër të takimit të radhës për Ballkanin e Hapur. Kjo nismë do të bëjë bashkë më kryeqytetin shqiptar tre drejtues shtetesh, Vuçiç, kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, edhe të zotin e shtëpisë, Edi Ramën.





Ndërkohë, që nga ana tjetër për vizitën e Vuçiç janë paralajmëruar se do të mbahen protesta. Këtë thirrje ka bërë ish-kryeministri Sali Berisha, i cili ftoi demokratët që t’i bashkohen tubimit të sotëm në orën 16:00, duke nisur marshimin nga selia e PD-së, për të vijuar para Kryeministrisë.

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, do të jenë në Shqipëri sot dhe nesër, ndërkohë që ditën e martë kryeministri Edi Rama, presidentit serb Aleksandër Vuçiç dhe Zoran Zaev do të mbajnë një konferencë të përbashkët.

Takimi zyrtar nis ditën e nesërme në pallatin e Brigadave në orën 09:00, ku Zaev dhe Vuçiçi të shoqëruar nga disa ministra të tyre dhe krerët e dhomave të tregtisë së vendeve do të nisin punën me delegacionin shqiptar të udhëhequr nga kryeministri Rama. Ekipeve të 3 vendeve do t’i bashkohet dhe komisioneri për zgjerim Oliver Varhely online, drejtori i Ceftës Emir Djikic, si dhe Sekretarja e përgjithshme e Këshillit i Bashkëpunimit rajonal.