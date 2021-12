Ish-deputetja e LDK në Kosovë flet në protestën në Tiranë: Edi Rama bën mirë ta shpallë nul këtë pakt

Ish-deputetja e LDK në Kosovë, Melihate Tërmkolli e pranishme në protestën e ish kryeministrit Berisha në Tiranë, e quajti një thikë pas shpine për Kosovën, projektin e ‘Ballkanit të hapur’.





“Një thikë pas shpi kosovës e shqiptarëve. Sot ne, këtu dhe gjithnjë do ta kundërshtojmë me gjithë fuqinë tonë, dhe nuk është e vogël. Fuqia e popullit është e madhe. Do ta kundërshtojmë këtë pakt, që do të thotë një Jugosllavi e re, përpjekja e fundit e Vucicit të realizojë planet projektet. Kjo nuk do të ndodhë, është kalaja Koosvë dhe janë shqiptarët këtu e kudo, Vucic.. A e di ju është Vucic është ndër kritikuesit më të mëdhenj të Miloshevicit, sepse nuk e prëfundoi punën, nuk i shfarosi shqiptarët për të marrë Kosovën. Nuk do të ndodhë!. Kam dëgjuar të thonë se nëse Serbia e pranon Kosovën ne do pranojnë Ballkanin e Hapur, kurrë!

Edi Rama bën mirë ta shpallë nul këtë pakt. Nuk e duron Kosova këtë pakt. Ne kemi vetëm një pakt, e një lidhje direkte me SHBA dhe Evropën e Perëndimin. Kjo është lidhja jonë. Ata politikanë, drejtues që janë kombëtarë s’ka si mos jenë pro amerikanë.

Shqiptaria ka dy liderë e prijës historik, të madhin Presidentin doktor Ibrahim Rugova, dhe liderin historik e aktual, të madhin Sali Berisha. Faleminderit për këtë protestë, ne jemi këtu e këtu do të jemi përherë sa herë që cënohet kombi ynë, ne do të jemi gjithmonë bashkë.”- u shpreh Tërmkolli.