“Lekët t’i solla te shtëpia, në Kuvend nuk të pashë”/ Zhupa reagon për mesazhin që qarkullon online: Fotomontazh, kam bërë kallëzim

Deputetja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa ka reaguar në lidhje me disa foto që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, ku pretendohet se si kjo e fundit i kërkonte llogari një anëtari të PD-së pasi ka munguar në Kuvendin e 18 Dhjetorit.





Deputetja ka sqaruar gjithçka dhe thotë se ka bërë kallëzim në Prokurori ndaj qytetarit që kishte shpërndarë lajmin e rremë në rrjetet e tij sociale, pasi sipas saj e gjitha ishte montazh.

“Nëse mendojnë se me shpifje, montazhe dhe sulme te ulta do fitojnë terren tek demokratët e kanë gabim. Nëse mendojnë se demokratët bien pre e sulmeve të paguara prap e kanë shumë gabim! Nëse mendojnë se kështu me intimidojnë mua e keni edhe me shumë gabim, veç me motivoni të vazhdoj betejen për të ardhmen e PD! Për ta kuptuar ju ftoj të shikoni mbi 1020 prononcimet e mia publike që nga 2014 e deri sot, për aferat e Rilindjes, ku personazhet e denoncuar janë nga më të fuqishmit e qeverisjeve Rama!

Sot kam depozituar kallëzim penal, për montazhin dhe fallsifikimin që qarkullon në rrjetet sociale duke u paraqit si komunikim i derguar nga unë. Cdo njeri pak racional s`ka rëne pre e këtij montazhi dhe falssifikimi të turpshëm! Tani është detyra e organeve të hetimit të zbulojnë origjinën e montazhit dhe të cojnë para drejtesise abuzuesit që kanë kryer këtë krim. Cdo profil personi qe qarkullon këtë shperndarje foto-montazhi përbën veper penale dhe kompetencë e organeve të hetimit për ta ndjekur. Nderkohe makineria e shpifjeve vazhdon prodhon lajme të rreme dhe ju garantoj që do të marrin të njejten pergjigje: Kallezim Penal! “, bëm me dije Zhupa.