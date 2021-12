Boris Johnson paralajmëron masa të reja pas Krishtlindjeve

Kryeministri britanik Boris Johnson ka siguruar se nuk do të vendosë kufizime të reja në Angli para Krishtlindjeve, por vuri në dukje se situata mbetet jashtëzakonisht e vështirë dhe qeveria mund të ketë nevojë të marrë masa pas festave.





“Ne nuk besojmë sot se ka prova të mjaftueshme për të justifikuar masat më të ashpra para Krishtlindjeve”, tha ai në një video të postuar në mediat sociale. “Ne nuk mund të përjashtojmë veprime të mëtejshme pas Krishtlindjeve,” shtoi ai. “Ne jemi ende duke monitoruar variantin Omicron nga shumë afër dhe nëse situata përkeqësohet, ne do të jemi të gatshëm të ndërmarrim veprime nëse është e nevojshme,” shtoi ai.

Kryeministri britanik tha se megjithëse qytetarët mund të vazhdojnë normalisht me planet e tyre për Krishtlindje, ai u bëri thirrje atyre që të jenë të kujdesshëm dhe të ndjekin udhëzimet, të tilla si të ajrosen mirë ambientet e brendshme dhe të bëjnë analiza përpara se të vizitojnë të moshuarit ose të afërmit e pambrojtur.

Kryeministri skocez Nicola Sterzon ka njoftuar më herët se festimet tradicionale treditore të Vitit të Ri po anulohen për shkak të Omicron.

Sipas Sturgeon, Omicron “përhapet shumë shpejt në të gjithë Skocinë”, ku tani është bërë varianti dominues. Si rezultat, “festimet e mëdha të Hogmanit (Viti i Ri i Vitit të Ri), duke përfshirë ato që do të mbaheshin këtu në kryeqytet (Edinburg), nuk do të zhvillohen,” i tha ai parlamentit lokal.

Nga e nesërmja e Krishtlindjes dhe për tre javë në evente në natyrë do të lejohet të mblidhen maksimumi 500 persona. Në ambiente të mbyllura, spektatorët mund të jenë 100 në këmbë ose 200 ulur. “Kjo do të thotë sigurisht që ndeshjet e futbollit do të jenë pa shikues për këto tre javë”, shpjegoi Sterzon.