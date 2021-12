Horoskopi i datës 21 Dhjetor 2021

Dashi





Rreshtimi qiellor mund t’ju prezantojë me një marrëdhënie të fuqishme, që mund të ketë një ndikim të thellë në mënyrën se si e shihni veten dhe në mënyrën se si e shprehni veten në përgjithësi. Kur ta takoni këtë person, mund të mashtroheni duke menduar se do të jetë thjesht një çështje normale, por asgjë nuk mund të jetë më larg nga e vërteta. Ata do t’ju ndryshojnë në mënyra që as nuk mund t’i imagjinoni.

Demi

Partneri juaj (aktual ose i ardhshëm) mund të ketë disa surpriza nën mëngë. Rreshtimi qiellor tregon se megjithëse dita mund të fillojë në mënyrë të pafajshme, shumë gjëra mund të kenë ndryshuar deri në fund. Por mos u shqetësoni, çdo transformim do t’i ndryshojë gjërat vetëm për mirë dhe do të përmirësojë marrëdhënien tuaj në përgjithësi.

Binjakët

Rreshtimi qiellor tregon një takim shumë intensiv me një person që tashmë e njihni. Megjithatë, deri më tani nuk e keni pasur idenë se sa thellë ndiheshin ata për ju. Ekziston një mundësi shumë e madhe që ata të jenë nga një vend tjetër ose të jenë të lidhur me një kompani të huaj. Mos prisni shumë përpara se të përgjigjeni, të paktën jepu atyre diçka për t’ju kujtuar.

Gaforrja

Çështjet e zemrës mund të jenë shumë intensive dhe thellësisht pasionante sot. Nëse po njiheni me dikë të ri, mund të prisni që një “vullkan” të shpërthejë, pasi forca të fuqishme janë në punë, duke ju sjellë një marrëdhënie që do t’ju ndryshojë nga brenda dhe nga jashtë. Sigurisht që nuk do të ketë çdo gjë normale për zhvillimin e sotëm.

Luani

Rreshtimi qiellor sigurisht që i bën gjërat të gjalla sot në shtëpi. Nëse ju dhe partneri juaj (aktual apo i ardhshëm) apo dashuria e fundit po mendoni të transformoni shtëpinë në një farë mënyre, apo ndoshta të shkoni një hap më tej në raportin tuaj sigurisht që do të jetë një ditë e rëndësishme. Pasi të keni vendosur qëllimin tuaj, nuk do të shikoni prapa.

Virgjëresha

Marrëdhëniet mund të mos ju shkojnë aq mirë sa do të dëshironit sot. Energjia planetare e ditës e bën më të vështirë për ju që të arrini te të tjerët, ose që ata të arrijnë te ju. Pra, nuk do të ishte koha më e mirë për të lëshuar ndonjë ultimatum të madh. Vetëm jini të këndshëm dhe brenda pak ditësh gjithçka do të ndihet ndryshe.

Peshorja

Taktika e guximshme dhe disi e pamatur që mund të keni marrë me një projekt kohët e fundit po fillon të rezultojë e kundërt. Tani po shihni rezultatet e qasjes suaj të papjekur. Kompensoni duke marrë pak kohë për t’u marrë me realitetin e ftohtë të vështirë të situatës. Sa i përket gjendjes financiare, ajo parashikohet të jetë e mirë.

Akrepi

Bëni një investim të rëndësishëm për veten sot. Në vend që të punoni për të futur para në xhepin e dikujt tjetër, kjo është koha për të ndërmarrë hapa për të futur para në xhepin tuaj. Ju keni aftësinë për të qenë i suksesshëm vetë, kështu që bëjeni. Në dashuri parashikohet të ketë disa zhvillime interesante.

Shigjetari

Energjia planetare e ditës mund të shënojë fundin e një marrëdhënieje të veçantë. Nëse thjesht po kaloni një problem pak të fortë, atëherë mos lejoni që ngjarjet e ditës t’ju pengojnë të provoni përsëri. Do të prireni të keni një pikëpamje më pesimiste se normalja, por gjërat duhet të përmirësohen së shpejti.

Bricjapi

Kjo mund të mos jetë dita më e shoqërueshme që keni përjetuar këtë vit. Energjia planetare e bën takimin me të tjerët të sikletshëm. Njerëzit duket se pengohen nga fjalët e tyre, skuqen, vihen në siklet dhe përgjithësisht u mungon besimi. Nuk është koha më e mirë për atë takim të parë. Prisni pak dhe do kuptoni se keni bërë gjënë e duhur.

Ujori

Energjia planetare e ditës mund të mos ju ndihmojë për ta bërë këtë momentin më të mirë për një mbrëmje romantike. Nuk do të ndiheni në gjendjen më të mirë shpirtërore dhe mund ta keni të vështirë të ngjallni çdo lloj entuziazmi për atë që do të vijë. Mund të jetë më mirë nëse e planifikoni këtë për një herë tjetër.

Peshqit

Mund të mos ndiheni në humor shumë të mirë sot, pasi energjia planetare mund të zbehë pak gëzimin dhe lumturinë tuaj të zakonshme. Kjo nuk është një kohë e mirë për të menduar shumë thellë për çdo marrëdhënie në të cilën jeni përfshirë aktualisht. Sa i përket aspektit financiar, sot mund të ndiheni i plotësuar.