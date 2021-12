“Nëse Trixa del nga Big Brother VIP, çfarë ndodh me Donaldin?” Përgjigja e papritur e aktorit

Ditën e djeshme, Donald Veshaj, është pyetur nga Antonela Berisha se nëse Beatrix Rmosaj do largohej nga shtëpia a do bënte të njëjtën gjë dhe ai. Aktori nuk u mendua aspak dhe e dha përgjigjen menjëherë.





Ai tha se do largohej gjithashtu dhe nuk u mendua dy herë për përgjigjen e dhënë, “Po, normal”- u përgjigj Donaldi. Më pas shtoi me shaka se në qoftë se nuk shtyhej më brenda në shtëpi do largohej.

Kujtojmë se dy ditë me parë Beatrix u ndje keq dhe kërkonte që të largohej nga shtëpia e “Big Brother VIP”. Këngëtarja tregoi se nuk ndihej aspak mirë dhe se e gjithë situata brenda në shtëpi po e “çmendte”

Pjesë nga biseda:

Antonela: Me dal Trixa, a del dhe ti pas Trixës?

Donaldi: Po, normal. Varet sa afër është fundi. Në qoftë se nuk shtyhet këtu brenda…