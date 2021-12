Pse SPAK nuk vepron ndaj Veliajt?/Kryemadhi vazhdon denoncimin për inceneratorët

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka sjellë edhe një herë në kujtesë aferën e inceneratorëve.





Përmes një video të publikuar në rrjetin social “Facebook”, Kryemadhi denoncon zinxhirin e bashkëpunimit të shtetit shqiptar në këtë aferë.

Sipas saj, të përfshirë në aferën e inceneratorëve është edhe kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj.

Ajo shton pyetjen se përse SPAK nuk po vepron ndaj Veliajt? Ky reagim i saj vjen pasi disa ditë më parë SPAK arrestoi edhe ish-ministrin e LSI, Lefter Kokën për aferën e inceneratorëve.

“Vazhdojmë me serinë e denoncimit publik të mega aferës së inceneratorëve. Më poshtë do të shihni vetëm një pjesë të zinxhirit të bashkëpunimit kriminal të gjithë shtetit shqiptar, në këtë aferë dhe konkretisht rolin e kryetarit të bashkisë Tiranë. Pyetja shtrohet: Erion Veliaj do të përballet me drejtësinë në detyrë si kryetar bashkie, apo si i shkarkuar nga Rama?”,-shkruan Kryemadhi.