Ulen temperaturat, ja si do të jetë moti sot

Vendi ynë mbetet nën ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të qëndrueshme, të cilat do të sjellin në Shqipëri gjatë paradites alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Ndërsa gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes herë pas here vranësirat do të shtohen, por nuk do të gjenerojnë reshje.





Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -6 deri në 11 gradë celcius.

Era do të fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi 65 km/h nga drejtimi verilindor duke sjellë në det dallgëzim mbi 5 ballë.