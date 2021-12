Vuçiç fton nga Tirana vendet e tjera të rajonit të bëhen pjesë e ‘Open Balkan’: Duhet t’i bëjmë bashkë të gjithë aktorët

Gjatë fjalës së mbajtur në Forumin e Agrikulturës dhe Kooperimit Rajonal në Tiranë, presidenti Vuçiç ftoi vendet e tjera të rajonit të bëhen pjesë e iniciativës Open Balkan.





Vuçiç theksoi se në vitet e ardhshme shifra e shkëmbimeve tregtare të Bujqësisë pritet të kapin vlerën e 1 miliardë euro, duke dëshmuar në këtë mënyrë sipas tij përfitimet e marrëveshjeve të nënshkruara në mbështetje të Ballkanit të Hapur.

“Faleminderit që jeni këtu. Unë do të përpiqem që mos ta zgjasë shumë fjalën time. Ne kemi dëshirë të bashkëpunojmë në fusha të ndryshme dhe bujqësia është një nga fushat më të rëndësishme të këtij bashkëpunimi. Kjo fushë nuk ka të bëjë vetëm me qarkullimin e lirë të ushqimeve, por ka të bëjë edhe në bashkëpunimin me inteligjencën artificiale, në fushën e robotëve të cilët mund ta zhvillojnë bujqësinë në të ardhme. Ne Serbia kemi 230 milionë euro me Maqedoninë e Veriut që përsëri është një shifër e vogël, të cilën duhet ta çojmë në 1 miliardë.

Me nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve shtesë, kanë të bëjnë me harmonizimin e proceseve dhe do të ketë lehtësuar për prodhuesit. Më duhet të them që ka potencial të madh të rritjes së vëllimit tregtar,. Vetëm për bujqësinë ne flasim për shifra që brenda tre viteve kalojnë shifrën 1 miliardë, pra e kuptoni sa e rëndësishme është kjo iniciativë. Ftoj të gjithë aktorët që të bëhemi bashkë në një takim më të gjerë. Duhet t’i bëjmë bashkë të gjithë aktorët në mënyrë që të kemi më shumë rezultate në të ardhmen”,