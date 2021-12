Aksident në Fushë-Krujë/ Makina përplaset me motorin, raportohet 1 i plagosur

Një aksident është shënuar në nën kalimin e Fushë-Krujës, ku një automjet me drejtues shtetasin E. A., është përplasur me një motomjet me drejtues E. B., Burime të policisë bëjnë me dije se si pasojë është dëmtuar drejtuesi i motomjetit, E. B., i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.





Ndërkohë grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Njoftimi i Policisë:

Krujë/Informacion paraprak.

