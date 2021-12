Horoskopi i datës 22 dhjetor 2021

Dashi





Lumenjtë e mëdhenj lindin nga pikat e ujit. Mundësitë nuk mungojnë në jetën tuaj për momentin. Kjo është një kohë e shkëlqyer për t’u fokusuar në jetën tuaj personale dhe profesionale. Do ta përfundoni ditën duke ndjerë kënaqësinë që vjen nga një punë e kryer mirë.

Demi

A jeni thellësisht i kënaqur me jetën tuaj të dashurisë? Disa ngjarje do t’ju shtyjnë të bëni një bilanc dhe të zhvilloni disa zgjidhje, nëse është e nevojshme. Një problem i madh mund të jetë posesiviteti juaj. Jepini partnerit tuaj më shumë liri. Lironi pak frenat.

Binjakët

Të duash dikë nuk është garanci që një ditë ai person nuk do të largohet. Ju duhet ta jepni dashurinë tuaj lirisht. Nëse u afroheni njerëzve që kërkojnë gjithmonë garanci ose mbrojtje, do t’i bëni ata të ndiejnë se nuk u besoni atyre. Nga ana tjetër, ata nuk do t’ju besojnë. Është një rreth vicioz.

Gaforrja

Shumica e njerëzve me të cilët komunikoni profesionalisht do të jenë në një avantazh emocional sot, kështu që jini të kujdesshëm. Gjeni tokë të fortë dhe ngjituni në të. Produktiviteti juaj varet shumë nga aftësia juaj për të qëndruar emocionalisht të qëndrueshëm.

Luani

Ju mund të mendoni se keni humbur avantazhin tuaj në botën e karrierës sot. Mos i ngrini duart plotësisht. Kjo ndjenjë është vetëm e përkohshme. Mos harroni se për të qenë të suksesshëm në botën e biznesit, ju duhet të përballeni me sfida. Mbani kokën lart.

Virgjëresha

Dëshiron të bëhesh artist? A je i sigurt? Nëse je artist, do të doje të ishe më i shquar apo i pasur? Jini të kujdesshëm ndaj ëndrrave të tilla, sepse ato ju largojnë nga shijimi i jetës suaj. Jetoni këtu dhe tani. Përqafimi i asaj që tashmë keni do t’ju japë përfundimisht të njëjtën kënaqësi.

Peshorja

Rreshtimi qiellor ju bën edhe më të pa kompromis se kurrë dhe mund të jeni shumë më të vendosur se shumica. Nëse ka ndonjë person të cilit ia keni vënë sytë, por nuk i keni treguar qëllimet tuaja, kjo mund të jetë dita për ta bërë këtë. Aspekti sentimental është i favorshëm.

Akrepi

Nëse dëshironi një lloj kontakti njerëzor, do t’ju duhet të ulni intensitetin tuaj dhe të jeni të qetë. Etika juaj e punës është veçanërisht e fortë sot, ndaj përdoreni atë. Punoni jashtë orarit nëse mundeni. Shpërblimet do të jenë të shumta dhe sigurisht që do të fitoni pikë të mëdha me personat përgjegjës.

Shigjetari

Komunikimi me të tjerët mund të jetë mjaft i turbullt sot. Do të thoni diçka dhe njerëzit mund t’ju pyesin sikur po flisni në një gjuhë krejtësisht tjetër. Ju mund t’ju duhet t’i shqiptoni qartë gjërat dy ose tri herë përpara se mesazhi të përhapet. Në dashuri do të keni disa pengesa.

Bricjapi

Nëse keni diçka për të thënë, thuajeni. Mos kini frikë ta thoni atë në një mënyrë krijuese, fantastike. Nëse keni një prezantim virtual për të bërë sot, mos ngurroni të përdorni shumë metafora dhe shembuj imagjinativ. Kjo qasje do të fitojë pikë të mëdha.

Ujori

Nëse jeni duke kërkuar për një punë të re, kjo është një ditë e mirë për të dalë dhe për të bërë disa kërkime. Bëni punën e detektivit që duhet bërë për të gjetur mundësinë e saktë që kërkoni. Këmbëngulja do të shpërblehet në këtë ditë.

Peshqit

Kjo mund të jetë një kohë vendimesh të rëndësishme, megjithëse mund të mos e filloni ditën në këtë këndvështrim. Ju dhe partneri juaj (aktual ose i ardhshëm) mund të bëheni të vetëdijshëm se diçka duhet të ndryshojë në marrëdhënien tuaj në mënyrë që ajo të vazhdojë. Mund të ndodhë që disa qëndrime të rrënjosura thellë duhet të ndryshojnë.