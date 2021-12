Një takim te Servantesi me profesor Alfred Uçin

(pjesa e tretë) – I nderuar profesor biseda jonë po vijon. Frymëzuar nga vepra juaj kam shkuar thellë dhe larg. Kjo është mirnjohja ime për Ju në amshim, ndaj më lejoni të shprehem më tej…!





5-I vërtetë është njeriu kur vdes, apo kur jeton? Kjo mund të duket si një pyetje që i ka përgjigjet brenda dhe mbase nuk duhet shtruar fare, por unë mendoj se nuk është kaq e thjeshtë. Në jetë njeriu investon veten, e jeton atë dhe krijon historinë e tij cilado qoftë ajo. Të vërtetat e tij janë në jetën e tij, të gëzuara apo të hidhura qofshin ato. A përballet hapur njeriu me të vëretat e tij? Kjo është një çështjë thelbësore dhe delikate. Të pranosh të vërtetat nuk do të thotë të vetgjykohesh dhe të jesh gjithnjë në një mëndje me veten, me argumentet e tua dhe me vetimponimin tënd. Të pranosh të vërtetat do të thotë që të pranosh dhe mendimin e të tjerëve ndaj të vërtetatve të tua dhe vërtetësisë së tyre. Sapo e shpjegova më lart se nëse ajo që unë prodikoj nuk është sjellje natyrore për mua, pra unë të tjera them dhe ndryshe sillem, atëhere gjykimi dhe vlerësimi në opinion, komunitet apo debat nuk mund të mënjanohet. Ka shumë rëndësi cili është opinion, nga krijohet, sa dhe deri ku duhet marë parasysh. A është ai frymëzues apo pengues. Nuk duhet të mbetesh peng i tij duke paguar si detyrim heqjen dorë nga vetja, apo denatyrimin tënd. Bertrand Russell në studimin e tij me titull “Pushtimi i Lumturisë” analizon raportin e njeriut me opinionin publik. Madje ai formulon dhe termin “Tirania e Opinionit Publik”. “…Nëse është e mundshme,-shkruan ai- duhet të gjendet ndonjë dalje që tirania e mendimit publik, të zvoglohet ose të shmanget dhe që anëtarët e pakicës inteligjente të njihen me njëri tjetrin dhe të kënaqen në shoqëri me njëri tjetrin.Në shumë raste frika e panevojshme e bën brengën më të madhe sesa duket. Opinioni publik është gjithmonë më tiranik ndaj atyre që duken se i frikësohen atij, sesa ndaj atyre që janë gjakftohtë ndaj tij.” – kumton Russell. Heronjt tanë KishotSançoist, i nderuar profesor Alfred Uçi, duket se me armët e ndryshkura dhe me betejat butaforike tregojnë se janë “trima” dhe nuk kanë frikë nga opinion i gjërë, por ata bëjnë kujdes nga fjalëria e ngushtë e asaj zgërqe fshatarake ku ata janë dy njerëz të zakonshëm, pa ndonjë histori të madhe, pa bëma dhe gjëma. Opinioni imagjinativ përball opinionit real. Unë me veten dhe unë për të tjerët. Autori romanit duket sikur me paramendim i shtyn personazhet të shfaqen në atë që nuk duket. Sendërtimi imagjinatives me rrëfenjën letrare e bën edhe lexuesin në të gjitha kohërat të imagjinojë. Është e drejtë të thuash njeri njih veten, por është po aq e drejtë të pranosh se si të njohin të tjerët ty. Mua më entuziazmon se si Don Kishoti dhe Sanço e pranojnë veten pa makiazh. Ata ndërtojnë të vërtetat e tyre dhe i tregojnë ato. Një tejdukshmëri e tillë që ka ngjyrat e një naiviteti fshataresk dhe si në një teatër luhet në skena historike e në dimesione imagjinate dhe veprime të njëllojta në dekorin real të jetës së tyre; e gjitha kjo “histori” është pa mëdyshje një shfaqje pa censurë. Edhe kur vdes njeriu e vërteta është atje. Nuk ndodh që bashkë me të, të vdesin edhe të vërtetat e tij, ata nuk janë më bashkëkohës, por nëse kujtimi tij mbetet edhe udhëtimi tij eternal shoqërohet me vlerësimet që japin të tjerët. Le ta shëndrojmë këtë qasje në raport me sistemin shoqëror. Edhe kur sistemi rrëzohet dhe shkërmoqet, pra si të thuash vdes, ai kujtohet, përmendet, përflitet, gjykohet, risillet ose më sakt, inercia e tij vijon në ritualin njerëzor, ndaj dhe hijet e heronjëve të dikurshëm rishfaqen. Nga “garderoba” historike qoftë edhe në një rekuizit imgjinare meren të gjitha armët, parzmoret, kodet e luftës dhe frymëzimet. E vërteta udhëton me ty por edhe pa ty, ajo udhëton kur ti je, por edhe kur ti nuk je më. Don Kishoti dhe Sanço Panço udhëtojnë me disa të vërteta të dikurshme që ata duan ti bëjnë aktuale, pra “ringjallin” të vëtetat e vdekura”. Duken si subjekte muzeale qe dalin nga pavionet e tij dhe nga bota e përtejme ata vijnë me një mision ringjalljeje. Tek e fundit prova bëjnë asgjë më shumë. Ka të vdekur që ngjallen si edhe ka të gjallë që se kanë kuptuar se janë të vdekur. Shfaqu që të dukesh, heroizo që të të shohin. Së paku provo se si i gjallë di si të luftosh në fushëbetejë. Lufto për idealet që mund të shëndrojnë të pavdekshëm. Ndaj është e nevojshme pyetja që pason.

6-Është i besueshëm njeriu kur ka ideale apo kur hiqet se frymëzohet prej tyre? Në kuptimi e drejtëpërtdrejtë ideali është përkushtim ndaj ideve që mund të mos jenë thjeshtë formulime teorike shkencore. Ideali ka një shtrirje më demokratike, është si të thuash një megamotivues i njerëzimit. Ky shumës ndjesish, frymëzimesh, historish, më bukur se kudo vjenë në art dhe enkas në letërësi. Kush janë personazhet, ku shkojnë ata, çfarë sjellin në këtë jetë, cilat janë vlerat universale që ata përcjellin?! Këtu bëhet dallimi mes kryeveprave dhe veprave të tjera. Idealet e personazheve dhe arti i sjelljes së tyre në faqet e librit ka ushqyer njerëzimin me shpresë, me motivim dhe me mbijetesë. Është kjo arsyeja që shumë nga kontributet në letërsinë botërore analizohen dhe në aspektin filozofik të tyre. Format e tjera të ndërgjegjes si politika, filozofia, feja, antropologjia, psikologjia apo sociologjia, jo se nuk e kanë këtë atribut që të ndryshojnë gjendjen dhe të bëjnë që shoqëria të eci përpara, por arti në tërësi dhe letërësia janë disi ndryshe. Në format e tjera të mendimit përfshihen grupime me interesa shtetërore, politike dhe ekonomiko klasore, ose individ që operojnë me nivel të lartë abstragimi. Ka hera herës rituale të ngurta dhe fetishizime saje dogmës fetare por edhe asaj politike apo filozofike. Sigurisht që ka dhe artistë të tillë të angazhuar me grupet social politike, me pushtetin dhe autoritet e tij. Veçse ka edhe shkrimtarë që janë të ushqyer nga liria e tyre si krijues dhe si ideatorë, si parasjellës të së ardhmes. Ata kanë si kontribut sepse tregojnë ku shkon shoqëria, çfarë e pengon njeriun dhe zhvillimin, çfarë e brengos njeriun, dhe cilat janë forcat regresive. Me këtë lloj trajtimi letërësia të ushqen një kuptim të caktuar për njeriun, shoqërinë, jetën, vdekjen, komunikimin, dinjitetin, pushtetin, luftën, paqen, fëmijën, prindin dhe kujtimin e të parëve. Të gjitha këta elementë janë dhe objekte të trajtimit filozofik, sepse me to dhe me kuptimin e tyre lind botëkuptimi spontan njerëzor. Ka edhe një sfond tjetër. Shkrimtari nuk ka vetëm ndërgjegjen artistike, nëse do kishim këtë thatësirë ndërgjegjësore, kjo gjendje do të ishte mjerim. Kultura e mangët të shpie në mediokritet krijues. Kultura e gjëra madje dhe përqafimi i filozofisë së caktuar janë materie që bashkohen dhe ndërkallen me estetikën e krijimit dhe me artin e ndërgjegjen artistike të krijuesit. Nëse Goethe shkruajti “Faustin” përpos të gjithave në atë kryevepër luajti rol edhe përfshirja e autorit në filozofinë e alkimizmit. Shekspiri kishte njohur të gjëra në botanikë aq sa mendohet se begatia e fjalorit vinte nga kjo kulturë enciklopedike. Hugoi vetëm për të ndërtuar fjalimin e Guinplenit në parlament, studjoi disa traktate politike dhe historike. Modiliani në pikturë u frymëzua nga filozofia e Henri Bergsonit.

Tek imagjinoj se si ecin të drobitur Don Kishoti dhe Sanço pas betejave dhe se si kallen e përjetojnë jetën e zakonshme, pra procesin e daljes nga imagjinata dhe rishfaqjen në realitet, më vjenë në mëndje se e gjithë kjo mund të përkthehet, si “hero real dhe hero jo real”. Njeriu ka dy rrugë në jetë, atë të marrëzisë për një ëndërr më të madhe se çi ka mundësitë dhe një tjetër reale që është, gdhiu ngrysu dhe siguro bukën e jetës. Nëse këto rrugë kryqëzohen qoftë dhe në mëndjen e çartur, atëhere gjithçka ndodh. Mund të shfaqesh si hero tragjik por dhe si hero komik. Ose si thuhet “një herë si tragjedi dhe herën e dytë si farsë”. Ky lloj fati kompleks dhe provokativ joshë. Është merita e shkrimtarëve të mëdhenjë që përroi i tyre artistik i mendimit është ushqyer në detet e thella dhe të paanë të dijes, kulturës dhe civilizimeve. Dalja nga Mesjeta dhe myku i saj nuk mund të bëhej me shpatë dhe vetëm me të. Ky largim ishte pikësëpari drita që po vinte nga mendimi. Kuptimi dhe sjellja ndaj iluminizmit, vështruar në ndërgjegjen e njeriut të zakonshëm si edhe janë dy personazhet KishotSançoiste është gjetja e mrekullueshme e autorit, që mund të përmblidhet. Ju doni të sillni një shoqëri të re, ndryshe nga e djeshmja dhe të emancipuar, por duhet të pyesni se sa janë gati për të njerëzit e zakonshëm dhe si e shohin ata të shkuarën dhe të ardhmen? Kur mendja sheh nga e shkuara dhe mendon se po vështron nga e ardhmja, komikja dhe tragjikja priten në një mënyrë groteske. Kjo gjetje është mençuria e Miguel Servantesit. “Kryevepra e Servantesit, Don Kishoti, është interpretuar në mënyra të ndryshme si një parodi e romancave kalorësiake, një epikë idealizmi heroik, një koment mbi tjetërsimin e autorit dhe një kritikë e imperializmit spanjoll. Ndërsa tradita romantike e minimizoi qeshjen e romanit duke e shndërruar Don Kishotin në një hero tragjik, lexuesit që e shohin atë si një parodi e pranojnë me vlerë qëllimin e Servantesit për të denoncuar romancat popullore por të vjetruara të kohës së tij. Don Kishoti sigurisht që tallet me aventurat e kalorësve letrarë të gabuar, por komploti i tij trajton gjithashtu realitetet historike të Spanjës së shekullit të 17-të…, ironia e nuancuar e autorit, këndvështrimi i tij humanist dhe gjenialiteti i tij komik dallojnë dukshëm me tonin melankolik, didaktik që i atribuohet shumë shkrimtarëve të tjerë spanjollë… Rrëfimi jashtëzakonisht modern i Servantes-it i jep zë një shumëllojshmërie verbuese të personazheve me besime dhe perspektiva të ndryshme. Përfshirja e tij e shumë mendimeve të ndryshme përbën një dispozitë të quajtur heteroglossia (“zëra të shumëfishtë”) nga kritiku letrar rus Mikhail Bakhtin, i cili e konsideroi atë thelbësore për zhvillimin e romanit modern. Qasja komike e Don Kishotit ilustron një tjetër koncept të Bakhtinit, karnavalizimin, i cili favorizon aspektet e këndshme pozitive të trupit mbi një refuzim asketik të mishit. Forma e rrumbullakët e Sanço Panzës – emri i tij do të thotë “bark i shenjtë” – kompenson kornizën e zgjatur dhe të rraskapitur të Don Kishotit dhe së bashku ata kujtojnë figurat folklorike mesjetare të një karnavali të gjerë, materialist dhe një kreshmëje të dobët, vetë-mohuese. Megjithatë, larg nga përshkrimi i iluzionit dhe realitetit si të kundërta të barabarta, marrëdhënia e tyre pëson ndryshime të vazhdueshme: nëse Don Kishoti merr drejtimin në Pjesën e parë, Sanço e kapërcen zotërinë e tij dhe siguron pavarësinë e tij në Pjesë e dytë.”

7-Përse njerëzia qesh kur ne sillemi si kalorës të vonuar dhe pse bota qan kur ne vdesim si njerëz të zakonshëm? A ka diçka tjetër përtej kësaj gjendje të dyfishtë?

Shoqëria njerëzore ka pasur nevojë të qeshi, aq sa nëse duam të vëmë në pah një dallim mes botës njerëzore dhe asaj shtazore pamëdyshje është e qeshura. Njeriu dhe shoqëria janë dhe objekt dhe subjekt i së qeshurës. Preferoj të përmend disa nga përkufizmet e së qeshurës. “E qeshura është qëndrimi më serioz në situatën komike”, është njëri prej tyre. Ka studime të tëra që e analizojnë buzëqeshjen si shfaqje, si sjellje, si komunikim, si kulturë dhe si raportë të brendshëm dhe të jashtëm. “Akti i buzëqeshjes nuk është aq universal në kulturë sa mund të mendoni dhe sasia e buzëqeshjes së njerëzve është e ndikuar nga kultura dhe jo e lidhur drejtpërdrejt me nivelin e tyre të lumturisë me jetën. Në disa pjesë të botës, si në Shtetet e Bashkuara, buzëqeshja është shumë më e zakonshme sesa në vendet më pak shprehëse emocionale si Japonia. Duket se ndryshimi në sasinë e buzëqeshjes së njerëzve është i ndikuar nga kultura dhe jo i lidhur drejtpërdrejt me nivelin e tyre të lumturisë me jetën. Njerëzit që jetojnë në Zvicër raportojnë se kanë disa nga nivelet më të larta të lumturisë në botë, por vizitorët shpesh raportojnë se janë të befasuar nga fakti se sa të pabuzëqeshur janë zviceranët. Duket se buzëqeshja është më shumë një mënyrë për të komunikuar me të tjerët – një mënyrë që ndikohet fuqishëm nga kultura jonë – sesa një shprehje e vërtetë e emocioneve tona. Ajo që bëjmë me fytyrat tona është e rëndësishme. Kulturat pro-buzeqeshëse si në Shtetet e Bashkuara priren ta shohin buzëqeshjen si një shenjë respekti për një person tjetër….Gjithashtu konsiderohet e rëndësishme të buzëqeshni për t’i siguruar njerëzit e tjerë se po shijoni jetën dhe jeni të kënaqur me situatat. Në kulturat e ndryshme e buzëqeshura ka të bëjë me njerëzit që ndonjëherë sfidojnë ata që nuk buzëqeshin dhe pyesin pse duken të mjerë.”

Heronjtë e Servantesit nuk janë as të pasur dhe as ofiqarë, ata duan të krijojnë një lumturi imagjinare dhe ta zotërojnë atë realitet, kjo sjellje nuk i pengon të shfaqen pa ndroje. Kështu ata nuk qeshin por ne qeshim pavarësisht se në çfarë kohe jemi dhe kur e lexojmë veprën. Po a qeshet dhe me personazhet mjeranë, pra më shkoqur, qeshet edhe në tragjedi. Nihçe u mor me këtë situat duke iu referuar artit në antikitet, gjendjes njerëzore së brendëshmi, dhe sjelljes së frymëzuar prej kësaj simbioze me ndjeshmëritë njerëzore. Unë bëj të tjerët të qeshin me mua por a jam unë vetë qesharak? Apo unë sjellë qesharaken në vemendje, ju zgjoj nga vaniteti, ju bëj një shërbesë duke sakrifikuar veten. Në punimin e tij me titull “Buzëqeshja e Tragjedisë” me nëntitull Nietzsche dhe Arti i virtutit-“, studjuesi Daniel R. Ahern shqyrton qëndrimin e Niçes ndaj asaj që ai e quajti “epoka tragjike e grekëve”, duke treguar se ishte themeli jo vetëm për sulmin e tij ndaj lindjes së filozofisë gjatë epokës sokratike, por edhe për kritikën e tij të përgjithshme, të kulturës perëndimore. Nëpërmjet një interpretimi të “pesimizmit dionizian”, Ahern sqaron mënyrat në të cilat Nietzsche e sheh etikën dhe estetikën si të pandashme dhe se si ndarja e tyre teorike është në rrënjën e nihilizmit perëndimor. Ahern shpjegon pse Nietzsche, duke krijuar këtë pararendës të një estetike të re, refuzon interpretimin medicinal të Aristotelit për artin tragjik dhe përqendrohet në mizorinë apoliniane si një formë dehjeje pa të cilën nuk mund të ketë art. Ahern tregon se Nietzsche e shihte trupin e njeriut si enë përmes së cilës virtyti dhe arti janë të mundur, si rrugën drejt një interpretimi të “vetëmohimit”, si mjet për të përcaktuar një renditje mes qenieve njerëzore si dhe vendin ku etika dhe estetika përkojnë.” Personazhet e Servantesit janë më shumë të tillë si gjykon Niçe, të gatuar nga një pesimizëm dhe melankoni që herë të duket naivitet torollakësh por në thelb nuk është i tillë, është një lloj psalme naivësh që mban zgjuar një inteligjencë emocionale njerëzore, sipas kundërthënies: “Duhet të jetojmë si njerëz të zakonshëm apo duhet të jetojmë si heronj? Ata janë të virtytshëm në atë që bëjnë janë dhe vetmohues, ndaj etika e tyre jetësore shkrihet me estetikën romaneske kaq natyrshëm. Studjuesia Annina Jokinen në studmin e saj me titull : “Heronjt e Mesjetës” shkruan: “Heronjtë e kanë origjinën në mjegullat e kohës dhe mitit. Morton W. Bloomfield supozon se “heroi origjinal në letërsinë e hershme bazohej ndoshta te mbreti që vdiq për popullin e tij, luftëtari që mundi armiqtë e fisit …. Këta njerëz … u lavdëruan në këngë dhe histori dhe. .. iu paraqit sërish njerëzve që të mund të merrnin pjesë në magjinë e tyre” (Bloomfield, f. 30). Në indo-evropianisht fjala ‘hero’ ka kuptimin kryesor të ‘mbrojtësit’ ose ‘ndihmësit’, por në greqisht eroe “ka ardhur të nënkuptojë një qenie mbinjerëzore ose gjysmë hyjnore, fuqitë e veçanta të së cilës janë vënë në dukje për të shpëtuar ose ndihmuar të gjithë njerëzimin ose të favorizoi një pjesë të saj” (Bloomfield, f.27). Ideja e heroit si shpëtimtar i popullit të tij dominon epikat e hershme mesjetare si “Beowulf” dhe “Kënga e Rolandit.” Marshall Fishwick ka shkruar se stili “te heronjtë, si në çdo gjë tjetër, ndryshon”. Në romancat e mëvonshme mesjetare, si Sir Gawain dhe Kalorësi i Gjelbër, heroi nuk po lufton më për popullin e tij, por për idealet e tij. Pra, studimi i natyrës dhe shkakut të këtij ndryshimi është kritik për të kuptuar se çfarë, në fund të fundit, është thelbi i një heroi.” Letërsia epike është një festë madhështore, solemne e jetës kombëtare në epoka heroike. Heronjtë e saj janë njerëz të thjeshtë, të aftë për veprimtaritë e jetës së përbashkët…ata janë udhëheqës jo për shkak të statusit klasor apo pasurisë apo edhe lindjes, por nëpërmjet ekselencave të zemrës, mendjes dhe duarve. Motivet e tyre janë të lidhura me nevojat praktike të jetës.

Kjo ndodh dhe me dy heronjt e Servantesit ata luftojnë për idealet e tyre duke patur si shëmbull heronjt që luftuan dikur për të mbrojtur popujt e tyre. Duket si një provë në minjaturë historike. Tek e fundit ata as dogjën ndonjë kështjellë, as vranë dhe as prenë ndokënd. Thjesht imagjinuan në mënyrë aktive duke zëvendësuar objektet reale historike me objekte të rëndomta të një banaliteti jetësor. Zëvendësimi i dekorit historik me këtë lloj dekori i bën ata qesharakë por mjaft të këndshëm. Ata na bëjnë të mendojmë edhe sot. Një ngasje e tillë është e lidhur me ndjeshmëritë e thella të personalitetit të njeriut. Ëndërrimi i tyre fshataresko-kalorsiak për një të ardhme ndryshe fal bëmave të imituara, na zgjon vetëdijen në një nga dilemat gjithëkohore të njeriut. Të ëndërrosh është normale, ta bësh ëndrrën më të madhe se ke mundësitë është hyrje në marrëzi, dhe yshtja për ta realizuar ose të bën tragjik ose qesharak, ose tragjiko-komik, por në asnjë rastë jo të vërtetë dhe të pabesueshëm. Nëse do ta adresonim në klasa dhe grupe shoqërore të kohës, do duhej të thonim: Nuk ka më komike se ëndrra borgjeze në mendjen dhe mendësinë fshatare. Është si ti kesh veshur këpucët mbrapsh, pra thembrat nga majat, dhe të mendosh se je duke ecur përpara ndërsa në fakt drejtimi është pas. Këpucët e rrugëtimit historik janë shumë të rëndësishme, ato mendojnë dhe jo thjeshtë ecin. Veçse nuk duhen paragjykuar komedianët, aktorët endacak, palaçot, apo harlekinët, kalorësit e vonuar, apo ëndrrimtarët bredharakë. Ata thjeshtë në dekorin e historisë thonë ca gjëra të kripura, ashtu bajate, jo shumë të menduara e të stërholluara, aspak fine dhe me veshje etike, por…dhe ky është një “por” me peshë dhe me rëndësi: Ata thonë të vërtetat që të tjerë mund të mos kenë kurajon t’i thonë, t’i pranojnë apo t’i mbrojnë. Të vërtetë ata janë edhe kur dalin nga roli dhe ngasin kalin dhe gomarin të hyjnë në strofkullën e tyre, në fshatin ku jetojnë, të rikthehen në habitatin e tyre të pavlerësuar, e të injoruar. Tek bëjnë këtë rrugë jetësore ata i mundon çfarë thuhet në fshatin e tyre? Si i sheh ata njerëzia, soji i tyre, kjo gjendje gjykuese ka një rëndësi të dorës së parë. Nëse ata të cilët përqeshen prej tyre i nënçmojnë, i shpallin të krisur dhe “brekëgrisur” injorantë dhe pa gjak fisnik, po ata të ngjashmit me ta, çfarë mendojnë për teatrin e tyre jetësor? Mos vallë dhe ata i quajnë të çmendur, torollakër, të shkalluar dhe kokëgdhë, njerëz që nuk kuptojnë se bota e thjeshtë do bukë e ujë, ca rroba në trupë dhe kokën e ulur. Nuk e kanë marë ata akoma vesh se fatet janë të ndara dhe fati nuk pështyhet dhe nuk përqeshet. Don Kishoti dhe Sanço Panço janë mendje hapur, ata i kuptojnë dhe klasat e larta me të cilat luajnë teatër. Ata dinë njëkohësisht mirë edhe si funksionon fshati natyror i tyre që gdhihet dhe ngryset në teatrin e dhimbjes dhe varfërisë shpirtërore e materiale. Sinqerisht ata duan të provojnë vetëm një herë tu ndrojnë vendin klasave politike dhe shoqërore. Bisedat e tyra ndahen në aventurë-biseda dhe në qashtërsi-biseda. Imagjinata e tyre dhe kur është tejet e kombinuar dhe fantaziste, si të thuash ata janë në rolin e tyre dhe besojnë në atë interpretim, por edhe kur ajo nuk është më e tillë por thjeshtë një qasje e kujdesshme prej dy njerëzish marokë që i kthehen “pas shfaqjes” jetës së tyre; i shpërfaq ata si njerëz të pasionuar. Kjo galeri antropologjike është e ushqyer në vetëdijen e romancierit sepse në fëmijërinë e tij Servantesi kishte lëvizur shumë me të atin i cili qe një mjekë shëtitës. Takimi me njerëzit e ndryshëm në nevojë, historitë e tyre të plagëve dhe të dhëmbjeve, bëmat e vërteta dhe ato të sajuara, historitë si tregime kujtimesh dhe ngjarjet që gatuheshin nga imagjinata si ballada, blatuan te Servantesi fëmijë këtë begati rrëfenjë. Letra e bardhë e ndërgjegjes së tij vizatoi këtë galeri tipologjike kaq të pasur dhe tërheqëse. Njerëzorja është e plotë kur nuk vizaton thjesht silueta të dallueshme dhe mburavece, ajo kapet në gjithëtiparësinë e saj kur hyhet thellë në kulturën dhe mendimin e kohës, kur udhëtohet dhe bashkëudhëtohet me fatet njerëzore duke i respektuar ata në natyrëshmërinë e tyre. Kështu mbillen farat e vërtetësisë pa të cilat letërësia është thjesht peng i fiksionit që jo rrallë si e tillë shpie në një sterilitet artistik dhe sillet nga shkrimtari si “godina e fjalëve të rreshtuara sipas disa parimeve të metodologjisë estetike.” Letërësia pa vërtetësinë e jetës, ose është letërësi e pastër imgjinative, ose është jo e besueshem, si e tillë është jo rrallë një materie e ftohtë letrare që rrezikon të mos lërë gjurmë.

Vijon…