Një aksident ka ndodhur pak minuta më parë në Durrës.





Policia njofton se dy makina janë përplasur me njëra-tjetrën, ku ka mbetur i plagosur drejtuesi i njërit mjet.

Rreth orës 11:15, në Fllakë Durrës, një automjet me drejtues shtetasin A. Ç., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin Sh. Sh., i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.