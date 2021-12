Qytetarja në Lezhë i qan hallin kryeministrit, Rama ironizon Bashën: Ti prisje shtëpi nga Luli?

Kryeministri Edi Rama gjatë një vizite të tij në Lezhë ku ishte i pranishëm në ceremoninë e shpërndarjes së apartamenteve për 97 familje, nuk i kursye batuat për rivalin e tij politik, Lulzim Bashën.





Duke marrë shkas nga situata në PD, ku ka pasur ‘përplasje’ mes Bashës dhe ish-kryeministrit Sali Berisha, Rama teksa bisedonte me një zonjë ironizoi kryedemokratin.



Qytetarja: Dua shtëpi, jam pa shtëpi. Kam pritur shtëpi nga Luli. Jam pa shtëpi.

Rama: Ah ti prisje shtëpi nga Luli?! Më mirë që s’ta ka bërë se do ngelje brenda me bravën.