Rama i gatshëm të shkojë në Prokurori për skandalin e rrogave: Unë e kam shumë të qartë pse ju duhen pagat atyre…

Kryeministri Edi Rama ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me Prokurorinë për të zbardhur skandalin e publikimit të pagave të mbi 600 mijë shqiptarëve.





Në fund të konferencës për media, kryeministri Rama u shpreh se nëse Prokuroria kërkoj të dëgjojë opinionin e tij mbi këtë skandal, është i gatshëm që ta thotë.

“Në qoftë se prokuroria do të dëgjojë opinionin tim, unë jam gati tua them. Nuk e them publikisht, se nuk dua të bëj politikë. Unë e kam shumë të qartë se për çfarë mund t’iu duhen pagat atyre që kanë hedhur në treg databazën e patronazhistëve”, u shpreh kryeministri Rama.