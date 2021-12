Strehimi i të prekurve nga tërmeti/ “I bën hallall mallkimet e shpifjet”, Rama: Sa kënaqësi kur fjalët i merr era

Kryeministri Edi Rama teksa ka ndarë një foto nga apartamentet e reja që u shpërndanë sot për 97 familje në Lezhë, banesat e të cilëve ishin prekur nga tërmeti, e ka vlerësuar këtë ditë si një nga ato momentet e bukura njerëzore.





Përmes një mesazhi kreu i qeverisë theksoi se shumë sharje e shpifje ka marrë për çështjen e rindërtimit, ndërsa shtoi se të gjitha fjalët i merr era dhe mbeten veprat.

MESAZHI I RAMËS

Ky është nga ato momentet e bukura njerëzore, kur mbushesh i gjithi me ndjesinë e bukur të vlerës së pazëvendësueshme të politikës në të mirë të jetës së njerëzve dhe i bën hallall sharjet, mallkimet, shpifjet, streset e mundimet e të marrurit me politikë për të shërbyer, jo për të rrëmbyer

Sa shumë mosbesim, ankesa, akuza, përqeshje e shpoti kur përsërisja do t’i kthejmë të gjithë në shtëpi; sa shumë sajesa e fantazi për shtëpitë që nuk do ndërtoheshin kurrë, për banesat që :s’do jepeshin kurrë FALAS; për sa e sa çudira mendore teksa duhet të shtrëngonim dhëmbët nga vonesat objektive të pandemisë e nga lloj-lloj yçklash; sa kënaqësi kur të tëra fjalët i merr era dhe veprat mbeten të vetmet që flasin