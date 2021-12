Basha i përgjigjet Ramës: Afera mafioze e inceneratorëve dhe nxjerrja në pazar e të dhënave të qytetarëve nuk mbulohen

Kreu i PD-së Lulzim Basha ka reaguar pas nismës së lancuar sot nga kryeministri Edi Rama për këshillimin me shqiptarët ku nuk munguan as sulmet nga opozitës.

Basha e cilëson Ramën ‘shkatërrues të mirëqenies së shqiptarëve’, teksa thekson se afera mafioze e inceneratorëve dhe nxjerrja në pazar e të dhënave më sensitive të qytetarëve të një vendi anëtar të NATO-s, nuk e mbulon dot me shfaqje bajate.





“Pasi i ka varfëruar, përgjuar, shantazhuar për të masakruar zgjedhjet, doli me devizën e vjetër “ç’thotë partia bën populli, ç’do populli bën partia”, sepse propaganda është e vetmja gjë që di të ofrojë përballë furisë së skandaleve që e ekspozojnë si shkatërruesin e mirëqenies së shqiptarëve. Afera mafioze e inceneratorëve dhe nxjerrja në pazar e të dhënave më sensitive të qytetarëve të një vendi anëtar të NATO-s, nuk e mbulon dot me shfaqje bajate. Këto skandale, vjedhjesh, mashtrimesh, manipulimesh që po lëkund themelet e shtetit, s’kanë nevojë për shfaqje, por kërkojnë drejtësi për të çliruar shqiptarët nga shteti i kapur nga korrupsioni”.