Huawei siguron certifikatën e parë në botë të sigurisë kibernetike ML3

Huawei Site Power është pajisur me certifikatën CB të Nivelit 3 (ML3) të IEC 62443, një seri ndërkombëtare standardesh për rrjetet e komunikimit industrial dhe sigurinë e IT për rrjetet dhe sistemet. Testuar dhe vlerësuar nga DEKRA, një organizatë me famë ndërkombëtare testimi dhe çertifikimi, Huawei Site Power kaloi certifikimin IEC 62443-4-1 të sigurisë kibernetike për dizajnin e saj të sigurt, R&D, prodhimin, shpërndarjen dhe shërbimin gjatë gjithë ciklit jetësor. ML 3 është niveli më i lartë i certifikatës së sigurisë kibernetike IEC 62443 i lëshuar deri më sot.





Peng Jianhua, President i Huawei Site Power Facility Domain tha gjatë prezantimit të certifikatës: “Ne jemi të përkushtuar të marrim masa efektive për të përmirësuar sigurinë e produkteve dhe shërbimeve tona, duke siguruar besueshmërinë e të gjithë ciklit jetësor nga zhvillimi i produktit deri te mirëmbajtja. Më tej ai shtoi :“Ne duam të ndihmojmë klientët tanë të zbusin rreziqet e sigurisë. Gjithashtu ne ndërtojmë proceset tona të zhvillimit dhe shpërndarjes në një sistem sigurie të përsëritshëm për të siguruar që produktet e pajisjeve të energjisë në faqen e Huawei të përmbushin kërkesat globale të sigurisë kibernetike të klientëve”.

Transformimi digjital i energjisë po merr zhvillim dhe siguria kibernetike bëhet gjithnjë e më e rëndësishme. IEC 62443 është një seri standardesh të sigurisë së rrjetit për kontrollin e automatizimit industrial të propozuar nga Sistemi IEC për Skemat e Vlerësimit të Konformitetit për Pajisjet dhe Komponentët Elektroteknike (IECEE). IEC 62443-4-1 specifikon kërkesat e procesit të sigurisë kibernetike të zbatueshme për sistemet e kontrollit industrial dhe mjediset e automatizimit dhe përcakton një standard vlerësimi të ciklit jetësor të zhvillimit të sigurisë. Certifikata IEC 62443-4-1 ML3 demonstron plotësisht se Huawei Site Power ka arritur nivelin lider botëror për sa i përket aftësisë së sigurisë kibernetike dhe se Huawei mund të ofrojë shërbime të sigurta dhe të besueshme për klientët.