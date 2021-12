Skandali me pagat/ Një sekretare më e paguara në PS, ja emrat

Skandali i publikimit të pagave të muajve Janar dhe Prill 2021, nuk i kanë shpëtuar as partitë politike.





Neës24 ka kërkuar në databazën me më shumë se 690 mijë persona, për të vëzhguar se çfarë niveli pagash kanë deklaruar partitë politike.

Në selinë rozë rezulton se funksionari më i paguar në muajin prill ka qenë Teuta Vodo me 125 mijë lekë të reja në muaj, e pasuar nga Dhurata Isufaj në pozicionin e menaxherit të financave me pagë 100 mijë lekë në muaj dhe Albiona Sulo me të njëjtën pagë, 100 mijë lekë në muaj.

Në databazë është edhe Alteo Hysi, gazetari që bën kronikat në ERTV me pagë 65 mijë lekë në muaj.

Pagat në PS:

Teuta Vodo – Sekretare PS 125,000.00

Dhurata Isufaj – Menaxher i financave 100,000.00

Flogert Muça – Koordinator kombëtar 80,000.00

Alteo Hysi – Gazetar 65.000.00