Vëllai këshilltar i ministres Balluku? Këlliçi: Ja si qëndron e vërteta

Ka reaguar për herë të parë Belind Këlliçi, pas lajmeve që qarkulluan në media se vëllai i deputetit të PD-së, ishte këshilltar i ministres së Infrastrukturës, Belinda Balluku,





Përmes një statusi në rrjetin social ‘Facebook’ Këlliçi sqaron pozicionin e vëllait të tij, Reshardit, duke pohuar se ai ka bashkëpunuar duke ofruar ndihmën e tij ligjore me kompani të huaja apo dhe ato amerikane.

Po ashtu ai theksoi se vëllai i tij ka shërbyer si këshilltar juridik në ministrinë e drejtuar nga Belinda Balluku, duke shtuar se ai kishte dhënë dorëheqjen nga detyra, pasi Këlliçi u zgjodh drejtues politik i PD në Tiranë.

REAGIMI I KËLLIÇIT

Për të gjithë ata që janë konfuzuar në lidhje me lajmet e fundit rreth vëllait tim Reshard Këlliçit dhe për ato media që ‘rastësisht’ pyesin deputetin Basha për vëllain tim, sqaroj me përgjegjësi të plotë se:

1. Reshard Këlliçi, vëllai im ka punuar për rreth 4 vite si avokat për financimin dhe zhvillimin e projekteve energjitike dhe infrastrukturore me studion ligjore globale Hogan Lovells, e bazuar në Ëashington DC dhe Londër.