Shoqata Labëria 30 vjet jetë dhe aktivitet

Kohëlindja e Shoqatës “Labëria” më 12 Dhjetor të vitit 1991, në fillimet e demokracisë, lidhet me 113 vjet më parë, më 29 Tetor 1908, kur një grup patriotësh, atdhetar, njëherazi edhe intelektual, nga Labëria e jashtë saj, nën drejtimin e plakut të urtë e të mençur Ismail Qemali, krijuan në Vlorë, Klubin Patriotik “Labëria”, me pjesëmarrjen e 45 anëtarëve, ku Kryetar Nderi u zgjodh Ismail Qemali. Në të, u përfshinë intelektualët dhe atdhetarët më të shquar të fillimit të shekullit XX në Vlorë dhe trevat e saj. Të dy këto krijesa simotra, nuk ishin aksidentale e as rastësore. E para lindi në vargun e 40 klubeve patriotike që u ngritën në Shqipëri, e kryesisht pas Kongresit të Alfabetit Shqip të Manastirit, ku Klubi “Labëria”, ishte ndër të parët, e pikërisht në prag të mbajtjes të atij Kongresi.





Demokracia në Shqipëri, erdhi mes një acari politik dhe e nisi rrugën në situata të tensionuara dhe acaruara mes grupeve të ndryshme shoqërore dhe politike. Partitë, u shfaqën si një kopsht me gjemba që çponin dhe helmonin njëra tjetrën për përfitime klanore, pushtetare dhe pasurore. Ndërsa shoqatat lindën si një kopsht me lule,që i bashkonin dhe vëllazëronin grupe të ndryshme politike, jashtë interesave personale.Në këto kushte lindën shoqatat Atdhetare Kulturore si valvula shkarkimi për të amortizuar tensionet që rriteshin artificialisht nga injoranca, mungesa e kulturës politike, ndjenjës së hakmarrjes, miopisë politike dhe ndërhyrjeve nga jashtë të fqinjëve tanë jugor dhe verior.

Një grup intelektualësh lab, që patën sensibilitetin e situatës kritike që kalonte vendi, u përpoqën të krijonin Shoqatën Labëria, por nuk mundën ta konstituojnë dhe konsolidojnë si një organizëm vetëveprues për kushtet dhe rrethanat e kohës së trazuar politike dhe ndikimeve subjektive.

Pluralizmi në Shqipëri u shfaq si një uragan shkatërrues të pasurisë kombëtare që ishte krijuar me djersën e popullit në hapësirën 45 vjeçare të sistemit monist. Ndryshimet e sistemit u zhvilluan mes kontradiktave të nxehta të kundërshtarëve politik, të ashtuquajtur të majtë dhe të djathtë, që buronin nga faktorë të brendshëm dhe të jashtëm, të aleancave të forcave destruktive, që frymëzoheshin dhe financoheshin nga emigracioni politik dhe agjenturat e huaja sllavo-ortodokse.

Shoqata Kulturore Atdhetare Labëria, formësimin e saj si një formacion shoqëror e arriti në Kuvendin e Parë të Përgjithshëm që u mbajt në Tiranë, më 5 Qershor 1998, në sallën e “Shtëpisë Qendrore të Ushtarakëve”, ku u zgjodhën organet drejtuese me Kryetar poetin Halil Qendron. Në këtë kuvend u zgjodh Kryetar Nderi, Akademiku kosovar Prof. Dr. Rexhep Qosja, intelektual i shquar dhe patriot i çështjes kombëtare.Kuvendi i Dytë i zhvilloi punimet në Vlorën e flamurit, ndërsa Kuvendin e Tretë e mbajtëm në Himarë, jo rastësisht por për t’u thënë himarjotëve se Himara është Labëri dhe në lashtësi ka qenë dhe kryeqendra e Labërisë me 52 fshatra në juridiksionin e saj. Në këtë kuvend ka pasur një reagim tepër ekstremist nga Kryetari Vasil Bollano, që jo vetëm nuk na lejoi të zhvillonim punimet dhe të jepnim koncert në qytet dhe për rrjedhojë i zhvilluam në hotel “Panorama”, në kushte të rrepta sigurie, pasi muret e qytetit ishin mbushur me parrulla: “Poshtë Labëria”, “ Himara s’është Labëri”, “ Himara është Greqi”, etj.Kuvendi i IV-të i Shoqatës Labëria u mbajt në Kuç të Vlorës, për të evokuar ngjarjen historike siç është 97 vjetori i Kuvendit të Parë të Labërisë që u mbajt në Kuç të Vlorës nga data 28 Nëntor- 4 Dhjetor, të vitit 1924, nën drejtimin e patriotëve Halim Xhelo e Sali Hallkokondi, me praninë e 300 delegatëve nga të gjitha trevat e Labërisë, përfshirë këtu edhe Kosovë e Çamëri. Vlerësimi për këtë ngjarje kombëtare, ishte maksimal nga autoritetet e kohës, mbasi u nisën për të marrë pjesë në zhvillimet e Kuvendit Kryeministri Fan Noli dhe Barjam Curi, që për vështirësi objektive u kthyen në Vlorë. Ky event u pasqyrua nga gjithë shtypi i kohës, në të gjitha gazetat dhe revistat më në zë.

Duke parë rëndësinë dhe efektivitetin e këtij kuvendi, që trajtoi problemin e gjakmarrjes, krimin në familje, dhe dhunimin e gruas nga burri, analfabetizmi etj, fenomene që po të heqësh një paralele i ndeshim dhe në ditët e sotme, u vendos që kuvendi i ardhshëm të mbahej në Orosh të Mirditës, por për situatën që rrodhi pas një viti me trazira politike, objektivi për zhvillimet e punimeve të një kuvendi tjetër dështoi. Kuvendi i Pestë zhvilloi punimet në kryeqendrën e kulturës labe, në Gjirokastër, ku shënoi një hop cilësor me prurje të mëdha intelektuale.

Në Jubileun e 30 vjetorit të Labërisë na munguan disa “ Personalitete të Shquara të Labërisë”, që ishin dijetar të Kombit, si Dr Moikom Zeqo, profesor Sabit Broka, Luan Muhameti, Hasan Halili, poetët e perlave popullore Petrit Ruka dhe Lefter Çipa si dhe drejtues të Shoqatës Labëria në vite, me kontribute të spikatura si ish Sekretar i Përgjithshëm i shoqatës Xhemil Çeli, nën/kryetarët Kastriot Zoto e Gafur Duda dhe në rrethe ish Kryetari Shoqatës Labëria Dega Sarandë Aris Mëma, për të cilët u mbajt një minutë heshtje.Kuvendi i Gjashtë i zhvilloi punimet në Vlorë, ku shënoi prurje të degëve nga ana sasiore dhe cilësore. Ky Kuvend ndryshoi dhe emërtimin e shoqatës nga Kulturore Atdhetare, në Atdhetare Kulturore, që shpreh dhe misionin e saj historik të këtyre 30 viteve.

Rrugëtimi prej tre dekadash, për t’u ngjitur në lartësinë e 30 vjetorit, që kremtojmë sot, nuk ka qenë i lehtë. Ai, ka kaluar përmes baticave dhe zbaticave të rrymave të ndryshme që ka krijuar faktori politik për të minuar veprimtarinë e saj patriotike dhe kulturore.

Refleksionet dhe reagimet aktive të Shoqatës “Labëria,” gjatë këtyre 30 viteve, kanë qenë permanente, për momentet më kritike që ka kaluar jo vetëm Labëria, por Shqipëria dhe Kosova. Mjafton të përmendim disa nga veprimtaritë më mbresëlënse, të karakterit kombëtar, që kanë pasur akses në opinionin e gjerë shoqëror, për të kuptuar rolin madhor të kësaj shoqate. Shoqata Labëria, ka qenë gjithmonë sensibël dhe pararendëse, ndaj çdo fenomeni denigrues e shkatërrues të vlerave të kulturës dhe identitetit kombëtar. Ishte Shoqata Labëria nismëtarja që sensibilizoi mbarë opinionin shoqëror nëpërmjet një tubimi të gjerë, për denoncimin e Marrëveshjes famëkeqe për detin,midis dy qeverive, asaj shqiptare dhe greke, për shitjen e 344 km2 të ujërave detare Greqisë. Ne mblodhëm rreth 70 shoqata mbarëkombëtare nga Jugu në Veri, përfshirë këtu dhe shoqatën Kosova dhe Çamëria, që firmosën një peticion unanim drejtuar Presidentit të Republikës, Kryetares së Kuvendit, Kryeministrit dhe organizmave ndërkombëtare. Një veprim i tillë reagues, u përsërit me rastin e regjistrimit të popullsisë dhe vetëdeklarimit të kombësisë sipas etnisë dhe fesë, nëpërmjet formularit që polli Pollua. Kemi mbajtur qëndrim kritik për inferioritetin që ka treguar shteti ynë deri në përulësi në vitet e demokracisë ndaj fqinjit tonë jugor duke mos respektuar reciprocitetin ndaj palëve. Lëshimet e qeverive shqiptare, gjatë këtyre 30 viteve kanë qenë në dinamik, duke filluar me hapjen e shkollave greke, në Korçë dhe Himarë, me dhunimin e varrezave në Kosinjë të Përmetit dhe në Boboshticë të Korçës, me pretendimet për Vorioepirin, dhe për ta quajtur Himarën tokë dhe komunitet grek. Kanë vazhduar me incidentin e Bularatit në Gjirokastër, ku turma histerike të ekstremistëve grek provokuan luftënxitje dhe urrejtje etnike nëpërmjet parrullave antishqiptare se: “Vorioepiri është Greqi, sëpata dhe zjarr ndaj qenve shqiptarë”, e deri në episodet e shëmtuara me qëndrime diskriminuese ndaj emigrantëve tanë në Greqi, etj. Të gjitha këto dukuri anormale në marrëdhëniet mes dy vendeve fqinj kanë qenë objekt i reagimeve të ashpra të Shoqatës Labëria, në qendër e në rrethe. Reagimi e Shoqatës Labëria kanë qenë edhe për propozimin banal të Partisë Çame PDIU, për heqjen e emrit të sheshit “Avni Rystemi” në Tiranë, e për të vendosur emrin Çamëria, a thua t’i se u mbaruan sheshet e Tiranës. Ç’marrëzi!…

Shoqata Labëria ka reaguar jo vetëm për çështje madhore të Kombit, por edhe kur është prekur mjedisi turistik duke shkatërruar pyjet siç është rasti flagrant në pyllin e Sodës në Vlorë, ku mblodhëm 60 shoqata në protestë në Tiranë me thirrjen: “ Vlora në rrezik “. Edhe për shkatërrimin barbar të pyjeve të Lurës, një perlë e bukurisë shqiptare, kemi ngritur zërin deri në instancat më të larta të shtetit duke bërë dhe deklarata, por qëndrimi shtetar ka qenë indiferent dhe mospërfillës. Krahas këtyre qëndrimeve aktive, kemi përkrahur refuzimin që bënë banorët e Dukatit për ngritjen e mullinjve të erës në kreshtën e maleve, që dëmtojnë faunën dhe florën e zonës, si dhe për protestat për pronat, që shteti i ka uzurpuar me pa të drejtë nga Karaburuni në Llogora. Njëkohësisht nëpërmjet peticioneve dhe takimeve kemi ngritur zërin dhe kemi kërkuar shtrimin e rrugës së Lumit të Vlorës, që ishte një gangrenë që po ç’popullonte banorët e asaj zone, me kontribute të veçanta patriotike për vendin, që më së fundi mori përgjigjen e merituar..

Shoqata Labëria ka përcjell me vlerësim të lartë përvjetorët historik, si atë të 100 vjetorit të Pavarësisë, ashtu dhe të 70 vjetorit të çlirimit. Për turpin e shtetit Shqiptar, kur në pushtet ishte Partia Demokratike, në 100 vjetorin e Pavarësisë, u gjet një monument me bazorelief të thyer dhe u vendos pranë një bunkeri përballë Kryeministrisë. Për këtë turp kombëtar, ne si shoqatë kemi bërë tre herë propozim me shkrim që të vendoset një shesh dhe monument madhështor për krijuesin e Kombit, por nga Bashkia e Tiranës kemi vetëm premtime por jo realizime. Urojmë të veprojnë. Në 100 vjetorin e Pavarësisë, për “merita të shquara”,Mbretit Zog, i ngritën një monument në krye të bulevardit kryesor, si shpërblim të veprës së tij të “ çmuar “, që fali Shën Naunin dhe Vermoshin, vrau intelektualët e shquar si Luigj Gurakuqin, Hasan Prishtinën, Bajram Currin, Avni Rystemin dhe dëboi nga Shqipëria shkencëtarin lab me famë botërore, mikrobiologun Bilal Golemi dhe së fundi braktisi Shqipërinë me një arkë flori, si tradhtar i vendit. Po kështu edhe qeverisja e majtë e kaloi kremtimin e 70 vjetorit, të vakët, me indiferentizëm, pa e ngritur në nivelin që i takon këtij jubileu historik.

Shoqata Atdhetare Kulturore Labëria, për të dyja këto data të shënuara me rëndësi të madhe historike ka treguar vëmendje dhe ka zhvilluar aktivitete të dendura patriotiko-kulturore në qendër dhe në bazë, në degët në rrethe. Kryesia e Shoqatës Labëria, ka organizuar sesione shkencore, për të dy ngjarjet me referime nga historianët më në zë të vendit, duke kumtuar: profesorët Pëllumb Xhufi, Paskal Milo, Xhelal Gjeçovi, Bardhosh Gaçe, Mariglen Kasmi, etj.

Qëndrimi i Shoqatës Labëria nuk është kufizuar vetëm në kufijtë e krahinës së saj, apo brenda vendit, por po kaq sensibël është treguar dhe ka qenë gjithmonë në përkrahje të luftës së Kosovës, jemi shprehur kundra ndryshimit të kufijve të Kosovës me Malin e Zi, si dhe për kërkesën e serbëve për krijimin e asosacioneve brenda Kosovës, ku jemi prononcuar dhe me deklarata. Po kështu kemi marrë pjesë dhe kemi thënë fjalën tonë për të drejtat e popullsisë çame që qeveria greke, jo vetëm nuk ju njeh pronat, por u ka mohuar edhe vizitat te varret e të parëve të tyre dhe s’bën asnjë apel për gjenocidin e pashoq të paraardhësve të tyre, ndaj popullsisë të pambrojtur çame.

Shoqata Labëria ka dalë nga guaska e vetë dhe është bërë faktor në shumë veprimtari mbarë kombëtare duke qenë prezent në Prishtinë, Preshevë, Prizren, në përvjetorë dhe ngjarje me karakter kombëtar. Dy veprimtari mbresëlënëse kanë qenë takimi me 100 gra dhe vajza me emrin Vlora në Preshevë,që gjej rastin të falënderoj Kryetarin e Komunës së Kosovës Profesor Ragmi Mustafa,si dhe takimi i gjerë në Prishtinë me të gjithë ato qytetar kosovar që kanë emra me prejardhje nga qytete dhe krahina të Labërisë. Akademiku Rexhep Qosja, në fjalën e tij përshëndetëse: “u shpreh se këtë takim në nivel kaq të lartë nuk e organizon dot as shteti dhe tematika e trajtuar për të ruajtur emrat dhe gjuhën, është një gjetje e veçantë, se ka të bëjë me identitetin e kombit”.

Për kontributin e dhënë në vite me veprimtari patriotike e kulturore për qëndrime parimore dhe konsekuente për çështje kombëtare, Presidenti i Republikës z. Bujar Nishani, pati ndjeshmërinë të jap titullin e lartë “ Nderi i Kombit” më 18. Dhjetor 2015, me këtë motivacion:

“Për ndjenjën e lartë patriotike, për forcimin e unitetit kombëtar dhe frymën e solidaritetit dhe harmonisë pa dallime partiake, për forcimin dhe përparimin e demokracisë, si dhe për ruajtjen e pasurimin e traditave, zakoneve, kulturës dhe folklorit të trevës së Labërisë”.

Duke qenë gjithëpërfshirës, ne si shoqatë kemi arritur që të krijojmë dimensione të reja që dalin jashtë kufijve të trevës së Labërisë. Mjafton të përmendim që krahas, shumë personaliteteve të Labërisë, që nuk mund t’i apeloj, jashtë trevës së Labërisë kemi: Kryetar Nderi Akademikun kosovar profesor Rexhep Qosen, Anëtar Nderi Presidentin Alfred Moisiu dhe Rexhep Mejdanin, shkrimtarin e madh Dritëro Agollin, si dhe të nderuar: “Mik i Labërisë”, profesor Servet Pëllumbin dhe me “Mirënjohje të Labërisë” kemi nderuar personalitete të njohura të artit dhe kulturës duke filluar nga ata që nuk jetojnë më si Ramadan Sokoli dhe Tish Daija dhe deri te aktorët e mëdhenj “Nderi i Kombit”,si Margarita Xhepa, Reshat Arbana, Mirush Kabashi, Artistin e Popullit Luftar Paja dhe Zhani Ciko, etj. Kemi marrëdhënie me shumë shoqata, si Kosova, Çamëria, “Ismail Qemali, Nervin Vlora, Vëllezërit Frashëri dhe Tropoja, e shumë të tjera.

Për të gjitha situatat e shprehura nga e djathta apo nga e majta, shoqata Labëria ka qenë kritike dhe kontestuese.

Shoqata Labëria,e ka fituar statusin e patriotizmës, atdhetarizmës, trimërisë, besnikërisë, bujarisë dhe Mençurisë, jo si atribut i komunitetit të sotëm, por si kontribut shekullor në historinë e Shqipërisë, që më shumë se kushdo, e evidentojnë korifenjtë e letrave shqipe nga Jugu në Veri. Emri i Labërisë i ka trembur pushtuesit dhe fqinjët tanë, ndaj Venizellosi, është shprehur: “Le të ketë një çikë Shqipëri, po mos ketë Labëri,” ne sot kemi jo vetëm Shqipëri e Labëri por edhe Kosovën, e shpresojmë që do vijë dita të kemi dhe Çamërinë. Vlerësimet e Nolit të madh, se : “kur lëngon Shqipëria, zgjohet Labëria” dhe kur të vdes të më përcillni me këngë Labe, u pasuan nga Rilindësi i kohëve tona, Akadeniku Kosovar Rexhep Qosja, njëherazi dhe Kryetar Nderi i Shoqatës Labëria, që në Kuvendin e II-të të Labërisë në Vlorë, (ku ai tashmë është edhe “Qytetar Nderi” i shpallur me rastin 100 vjetorit të Pavarësisë, propozuar nga Shoqata “ Labëria” ), në fjalën e tij midis të tjerash tha se: “ Vlora dhe Labëria e ka lindur dhe rilindur Shqipërinë. “ Dhe po të shkojmë më larg, te kleriku Shtjefën Gjeçovi në 1920, që la peshkopatën e Elbasanit dhe shkoi të luftonte përkrah vlonjatëve kundër fashizmit italian, i mrekulluar nga patriotizmi vendas, i shkruante Kryepeshkopit të Shkodrës: “Imzot kur të vij në Shkodër do t’ju bëj të flisni labçe, se vlonjati për Shqipërinë, fal pasurinë, djeg shtëpinë dhe jep fëmijën”.

Ndërsa Shkrimtari i shquar Dritëro Agolli, në vitin 2001, kur u nderua me titullin “Anëtar Nderi i Shoqatës “Labëria” tha se: “Me Labërinë më lidhin shumë gjëra të mëdha: “Labëria i harmonizon mrekullisht tri shtylla të mrekullueshme që janë: “Trimëria, Patriotizma dhe kultura”. Dhe po të shohim se gjatë historisë së popullit tonë : “Kur është sëmurë liria, kur e ka zënë gripi atë, i pari që e ndien këtë grip apo këtë sëmundje është Labëria”, është trupi i Labërisë dhe, jo vetëm që e ndien, por ajo merr masa edhe për ta shëruar”

I kam përmendur vazhdimisht thëniet lapidare të korifenjve të letrave shqipe në përvjetorët e shoqatës, jo pa qëllim, por për të kujtuar se kjo trevë e ka shkruar biografinë e saj me gjakun e të rënëve në luftërat për liri, pavarësi, çlirim kombëtar dhe shoqëror. Ajo që vjen e re në këtë kuvend, është vlerësimi i kompozitorit të madh Agim Krajka.

Artisti i madh Agim Krajka, në një tubim në Amerikë, është shprehur se: “ Po të mos ishte Labëria, nuk do ishte as Shqipëria”. Këto pohime tregojnë për karakterin patriotik të krahinës së Labërisë,që ka ndjeshmëri energjike e shpërthyese për çështjen kombëtare.

Veprimtaritë e Labërisë janë zbukuruar me këngët e kënduara nga grupet e polifonisë labe, por që për fat të keq nuk kanë gjetur mbështetjen Ministrisë së Kulturës dhe as të qeverive paradë. Polifonia labe është futur në UNESKO, por fatkeqësisht me një kapistall përpara “ isopolifoni”, që shoqata “Polifonia” dhe Shoqata “, Labëria” e kemi kontestuar këtë artifice denigruese në institucionet përkatëse, por ende s’ka marrë përgjigjen e duhur.

Një rol të veçantë ka luajtur gazeta “ Labëria”, që ka përcjell te lexuesi gjithë jetën dhe veprimtarinë e kryesisë së shoqatës në qendër dhe në degët në rrethe. Gazeta Labëria, zëdhënësja e shoqatës është përgatitur nga kryeredaktorët Pëllumb Tare, Lirim Dede dhe për shumë vjet Albert Zholi, që me profesionalizmin dhe përkushtimin e tij e ka ngritur gazetën cilësisht më lartë, duke u botuar dhe me ngjyra. Fillimisht për shumë vjet është sponsorizuar nga Fatmir Toçi dhe Gafur Duda, nga Kuvendi i Pestë është sponsorizuar nga Agim Çiraku dhe i ndieri Gafur Duda, deri sa u nda nga jeta, që të gjithë meritojnë përgëzimet tona. Në 30 vitet e jetës së saj Shoqata Labëria për veprimtaritë, që ka realizuar është mbështetur me mjete financiare nga biznesmenët Enver Guga, Kastriot Zoto, Gafur Duda, dhe më të rinjtë Bujar Leskaj, Vullnet Sinaj, Agim Çiraku dhe Ardian Resuli, por nevojat janë për një pjesëmarrje më të gjerë, që shumë lebër biznesmenë, nuk e kanë ndjeshmërinë. Falënderoj kontribuuesit e rinj për kremtimin e 30 vjetorit të shoqatës, Foto Zeneli,Genc Mataj dhe Reshat Ziko dhe uroj që të jenë të pranishëm dhe në vente të tjera të Shoqatës Labëria.

Një falënderim të veçantë i përcjell deputetit Vullnet Sinaj dhe kryebashkiakut të Vlorës Dr. Dritan Leli, që mundësuan kremtimin e jubileut të 30 vjetorit të Shoqatës Labëria,me madhështi.