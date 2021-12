AUTOKTON/ Tradita kulturore dhe jeta reale-problematike e “Krahinës së Gorrishtit”

Në emisionin “Autokton” të gazetares Anila Ahmataj këtë të dielë të fundvitit u trajtua, tradita kulturore dhe jeta reale-problematike e “Krahinës së Gorrishtit” e cila ndodhet 31 km larg qytetit të Vlorës





Shëndrin një diell nga maja e gjerë poshtë, e në qiellin e kaltër shihen zogj që fluturojnë. Aroma jetëdhënëse e trëndelinave dhe pamja përrallore e lumit Vjosa të drithëron. Historia e lashtë dhe ajo e re janë ulur këmbëkryq në këto anë. Bota shpirtërore e banorëve është e pasur me kulturën e trashëguar. Po udhëtojmë në ca udhë të vështira, do të gjurmojmë këtë trevë që rrënjët i ka në lashtësi. Pllaja, maja malesh, shtigje e brigje, gurët e lashtë, toponimet dhe memoria që endet nëpër këtë krahinë e bëjnë atë nga më emblematiket.Vetëm 29 kilometra nga qyteti i Vlorës gjendet Gorrishti. Në ketë territor janë tre maja të larta. Maja e qytetit, Maja e Kamenicës dhe Maja e Madhe. Të parët këtë vend e kanë quajtuar Gorisht, ky emër ka një ose dy trajtime etimologjike.1.Ka prejardhje nga sllavishtja: Gorej (Mal) dhe shpjegimi tjetër vjen nga albanologu Majer (1850-1900) në veprën “Fjalori Etimologjik i gjuhës shqipe” cituar në faqen 174 ku thuhet:” Trajta e vjetër “Gorrnicë” nga sllavishtja- Gorrisht, vend me gorrica ose dardha të egra” pasi sllavishtja në këto anë ka lënë shumë gjurmë

Gorrishti ndodhet në juglindje të Vlorës, ky territor gjysma e të cilit shtrihet në brigjet e Lumit Vjosa.Në territorin e Gorishtit qëndrojnë ballë për ballë dy maja kurrizore, me drejtim jug- veri. Në majën lindore gjenden lagjet Rexhepaj e Hadëraj, e ndërsa në majën perëndimore janë lagjet Llapaj e Frengaj.Të dy këto maja nga verilindja përfundojnë në brigjet e lumit Vjosa , ndërsa nga jugperëndimi ndërpriten nga “Maja e Qytetit” nga e cila duken kodrat rreth Vlorës, Sazani e pjesërisht deti Adriatik. Mjedisi i thepisur vishet e zhvishet nga bimësia, të cilën e shoqërojnë përrenj që kanë ujë shiu. Gorrishti është një krahinë me fshatrat Rexhepaj, Hadëraj e Mërtiraj, ku mes këtyre janë shumë lagje e vendbanime të tjera si Jahaj, Qëndraj, Strekaj, Kaçarat, Mustaj, Kushtaj, Deçkaj,Tartaraj e Gjikaj.

Gorrishti është një territor i gjërë mbi 26 km katrore, që kufizohet me shumë fshatra, si Sevasteri, Lezhan, Mallkeq, Gërnec, Kocul e Karbunar, e ndërsa nga verilindja kufizohet nga lumi Vjosa që ndan Gorrishtin me fshatrat e Mallakastrës. Po brenda këtij territori gjenden lagjet Begaj, Mërtiraj, e Nakaj.

Brenda kësaj krahine madhështore gjejmë histori, etnografi, folklor, arkitekturë e shumë të tjera. Janë tre rrugë që të çojnë në Gorrisht. Rruga e vjetër tradicionale, e cila shkon mes për mes Gorishtit duke u nisur nga fshati Vlalhinë, një rrugë që vetëm e tillë nuk mund të quhet. Asnjë lloj investimi nuk është bërë për këtë rrugë pas viteve 80, por edhe pse kanë kaluar vite ajo gjendet e rrënuar e duket sikur ka shtrirë frymën e fundit, sa herë që e shkel këmba e një Gorrishioti autokton.

Këto rrugë i kanë pasur gjurmët qysh nga viti 1914 me ardhjen e parë të ushtrisë italiane. Ata ndërtuan shumë udhë të kalldrëmta.

Rrugët e vjetra që të çonin në Gorrisht, ato tradicionalet sot nuk përdoren më, edhe pa ardhur viti 1914 ato rrugë mbyteshin nga balta, banorët nëse duhet të shkonin në Vlorë për të bërë tregëti duhet të niseshin nje ditë më parë sa të mos i zinte nata te ura e tmerrshme e Gërrnecit.

Majat më të larta në Gorisht janë mbi 622 metra mbi nivel deti. Por Gorishti përshkohet edhe nga shumë përronj, dhuratë kjo prej natyrës. Një ndër ta njihet si Përroi Ftohtësirës… Duke u endur nëpër Gorrisht emërtimet janë të shumta, disa nga emrat e vendeve kanë orgjinë sllave disa turke, të cilat janë gjurmë të pushtimeve të ndryshme

Ky vend në brendësi mbart ngjarje, fenomene të natyrës e histori. Kjo trevë ka një qytetrim shumë të lashtë , kalaja ngrihet mbi kodrën e fshatit Hadëraj, Është kala e tipit fortifikues të Akropolit e me shumë rrethime. Muri i brendshëm i saj ka gjatësi 320 m e njē sipërfaqe 600 m katror. Brenda saj janë gjetur fragmente tjegullash e tulla

Banorët e krahinës së Gorrishtit dallohen mes fiseve, mbiemrat e tyre janë autokton, këta banor kanë lënë gjurmë deri në ditët tona. Ishin vitet 1860 kur koshadhet turke mblidhnin me forcën e armës xhelepët (taksat) në një kohë kur populli nuk kishte të paguante. Kur koshadhet turke të armatosura erdhën në shtëpinë e Jaho Selmanit në Rexhepaj, për të marrë xhelepet me forcë, Jaho Selmani, nuk ndodhej aty, por para doli nëna e tij Bukuria, e cila ju përgjigj atyre me grykën e kobures, duke qëlluar pa hezitim, duke ju thënë: ” Ju meritoni plumbin kokës dhe jo xhelepe” Kështu janë gratë Gorrishiote të rritura në mjedisin patëriotik, nuk ju dridhet dora kundër armikut pushtues.

Por Gorrishti vazhdimisht ka pasur burra të zotë, që kanë qënë figura të shquara patëriotike dhe politike, ata dallohen për mençuri dhe ndershmëri. Shumë prej tyre janë të gdhendur në memorien e banorëve të kësaj krahine e më gjërë. Një ndër ta është edhe Mulla Halim Rakipi i cili njihet për patëriotizmin dhe veprimtarinë e tij luftarake, trojet e tij autoktone ende edhe sot mbajnë emrin dhe gëzohen nga pasardhës të tij.

Por mes të tjerësh është Baxhul Jaho, Çelo Stefani, Xhafer Shameti, Salo Islami, Kapo Lamçe, Azis Baushi e shumë të tjerë. Ishin po këta burra që i dolën zot kësaj krahine në shumë beteja e pushtime.

Në verën e vitit 1907 bejlerët e Risilisë tentuan të zaptonin kullotat e fshatit dhe më pas ta kthenin gjithë fshatin në çiflig dhe banorët në bujkrobër. Këta burra e kundërshtuan këtë gjë me forcë dhe mbi bazën e rregullave kanunore.