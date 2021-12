Big Mama flet pas daljes nga Big Brother: Nuk jam penduar për ato që i thashë Antonelës, doja t’i tregoja ku e ka vendin

Big Mama në një lidhje live në Fun Club tha se nuk është penduar për ato se çfarë i tha të premten live në spektakël Antonelës.





Big Mama tha se ajo është treguar 100 përqind reale në kohën e saj brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

Biseda

Big Mama: Unë e pranova ftesën me shumë dëshirë për të qenë në Big Brother, dhe gjatë gjithë kësaj eksperiencë që kam , ku kam qenë unë ka mbizotëruar atmosfera e mirë, por aq sa jam e mirë di dhe të jem shpërthyese si ata natë. Unë kur mbushet kupa nuk shoh, dhe e mendoj atë që them para se ta them, se gjithmonë frikësohem mos i hyj kujt në gjynah. Por nuk më erdhi keq që u largova se tregova që jam karakter dhe nuk i kthej vendimit tim.

Flavio Qarri: Ishte një shembull që kishim nevojë ta shohim ,se Bigu e ka një karrierë jashtë dhe do ta ketë edhe pa Big Brother. Largimi i saj me dinjitetin e saj lartë ishte gjëja më e mirë që kemi parë në këtë Big Brother.

Big Mama: Unë mendoj që gjuha ime ndaj Antonelës nuk ishte fortë se ruajta etikën e tv-së. Mua më mjafton të më dojë 1000 vetë por kështu siç jam ama, nuk mund të lë dikë të shkelë atë që jam . Doja t’i tregoja ku e ka vendin.

Iva Tiço: E kuptoj reagimin tënd, se Big mama e dimë karakterin e saj, duke qenë pjesë në këtë realitet, e di që nuk kishe se si ta shmangie, por dua të di çfarë e provokon ka shumë, dhe nëse a mund ta kishe biseduar më herët më Antonelën.

Big Mama: Ajo është e bërë famshme me asgjë. Unë jam fut me vonesë në Big Brother dhe për Antonelën kisha parë disa inserte të vogla ku nuk më ka pëlqyer por thashë ta njoh nga afër. I kisha thënë Antonelës kjo gjë tre muaj do zgjasë më mirë të më kesh shoqe se sa të bësh gjëra vetëm për publik jashtë.